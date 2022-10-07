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Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира - РИА Новости, 08.10.2022
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Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира
Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира - РИА Новости, 08.10.2022
Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-07T12:07
2022-10-08T02:42
нобелевская премия
алесь беляцкий (александр беляцкий)
осло
норвежский нобелевский комитет
россия
мемориал
белоруссия
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ЦЮРИХ, 7 окт — РИА Новости. Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", сообщили в Норвежском нобелевском комитете.По мнению комитета, лауреаты последовательно прикладывали усилия "в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права".В 2021 году премии удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.Правозащитное общество "Мемориал"* — неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР, признанная иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.В апреле две структуры организации — международное общество "Мемориал"* и правозащитный центр "Мемориал"*, ликвидировали по решению суда после заявления от прокуратуры. Как указали в надзорном ведомстве, организация искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, прокуратура выявила в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. При этом из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться) &lt;…&gt; с депрессией", отмечали в ведомстве.Белорус Беляцкий, как и несколько сотрудников центра "Весна", находится под стражей. Против незарегистрированной в Белоруссии организации СК страны завел уголовное дело по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В отношении Беляцкого и других членов центра в сентябре следствие начало спецпроизводство. Информацию Тelegram-канала центра "Весна" и ее аналоги в соцсетях признали в Белоруссии экстремистскими материалами.Сама организация сообщала, что задержание Беляцкого проходило в рамках уголовного дела по статьям "Организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "Уклонение от уплаты налогов".Украинский Центр гражданских свобод был основан в Киеве в 2007 году для продвижения прав человека и демократии в стране. Активисты центра содействуют укреплению гражданского общества на Украине, а также активно выступают за присоединение страны к Международному уголовному суду, сообщили в Нобелевском комитете.Нобелевская премия мира — награда в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Решения о присуждении премии мира принимает Норвежский нобелевский комитет, членов которого выбирает стортинг (парламент) страны из числа норвежских общественно-политических деятелей. Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.
https://ria.ru/20221007/memorial-1822192822.html
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осло
россия
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нобелевская премия, алесь беляцкий (александр беляцкий), осло, норвежский нобелевский комитет, россия, мемориал, белоруссия
Нобелевская премия, Алесь Беляцкий (Александр Беляцкий), Осло, Норвежский Нобелевский комитет, Россия, Мемориал, Белоруссия
12:07 07.10.2022 (обновлено: 02:42 08.10.2022)
 
Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира получили центр "Мемориал", украинские и белорусские активисты

© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo
Нобелевская медаль. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 7 окт — РИА Новости. Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", сообщили в Норвежском нобелевском комитете.

"Присуждая Нобелевскую премию мира за 2022 год Алесю Беляцкому, "Мемориалу"* и "Центру гражданских свобод", Норвежский нобелевский комитет хочет отметить трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине", — говорится в заявлении.

По мнению комитета, лауреаты последовательно прикладывали усилия "в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права".
В 2021 году премии удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
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Вчера, 12:40
В "Мемориале"* прокомментировали присуждение Нобелевской премии
Правозащитное общество "Мемориал"* — неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР, признанная иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.
В апреле две структуры организации — международное общество "Мемориал"* и правозащитный центр "Мемориал"*, ликвидировали по решению суда после заявления от прокуратуры. Как указали в надзорном ведомстве, организация искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, прокуратура выявила в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
При этом из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться) <…> с депрессией", отмечали в ведомстве.
Белорус Беляцкий, как и несколько сотрудников центра "Весна", находится под стражей. Против незарегистрированной в Белоруссии организации СК страны завел уголовное дело по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В отношении Беляцкого и других членов центра в сентябре следствие начало спецпроизводство. Информацию Тelegram-канала центра "Весна" и ее аналоги в соцсетях признали в Белоруссии экстремистскими материалами.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 10:01
Роскомнадзор заблокировал сайт центра "Мемориал"*
Сама организация сообщала, что задержание Беляцкого проходило в рамках уголовного дела по статьям "Организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "Уклонение от уплаты налогов".
Украинский Центр гражданских свобод был основан в Киеве в 2007 году для продвижения прав человека и демократии в стране. Активисты центра содействуют укреплению гражданского общества на Украине, а также активно выступают за присоединение страны к Международному уголовному суду, сообщили в Нобелевском комитете.
Нобелевская премия мира — награда в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Решения о присуждении премии мира принимает Норвежский нобелевский комитет, членов которого выбирает стортинг (парламент) страны из числа норвежских общественно-политических деятелей. Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям.
* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 12:02
В СПЧ назвали Нобелевскую премию мира девальвировавшейся и лицемерной
 
Нобелевская премияАлесь Беляцкий (Александр Беляцкий)ОслоНорвежский Нобелевский комитетРоссияМемориалБелоруссия
 
 
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