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Посольство России в Дании допустило возможность ремонта "Северных потоков" - РИА Новости, 07.10.2022
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Посольство России в Дании допустило возможность ремонта "Северных потоков"
Посольство России в Дании допустило возможность ремонта "Северных потоков" - РИА Новости, 07.10.2022
Посольство России в Дании допустило возможность ремонта "Северных потоков"
Москва намерена провести собственное расследование диверсий на "Северных потоках", после чего можно будет принять решение об их ремонте, сообщило российское... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:07
2022-10-07T17:40
россия
дания
в мире
владимир путин
копенгаген
газпром
северный поток
северный поток — 2
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ЦЮРИХ, 7 окт — РИА Новости. Москва намерена провести собственное расследование диверсий на "Северных потоках", после чего можно будет принять решение об их ремонте, сообщило российское посольство в Дании.В дипмиссии уточнили, что Копенгаген не желает привлекать Москву к изучению обстоятельств ЧП. Это, в свою очередь, подрывает достоверность итогов расследования, отметили в посольстве.Что касается ремонта газопроводов, то Москва не исключает такой возможности, однако окончательное решение можно будет принять только после осмотра места происшествия и оценки повреждений. В посольстве подчеркнули, что в международном праве нет норм и положений, препятствующих участию представителей российских властей и структур "Газпрома" в международном расследовании.В дипмиссии также добавили, что Москва в этой ситуации выступает как наиболее пострадавшая сторона, так как собственнику трубопроводов "Газпрому" нанесли значительный ущерб. Кроме того, эта диверсия поставила под угрозу энергетическое взаимодействие между Россией и странами Европы, отметили там.Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. Шведская Береговая охрана, в свою очередь, заявила, что "меньшая" утечка из трубопровода продолжается и даже немного увеличивается.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821871389.html
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россия, дания, в мире, владимир путин, копенгаген, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, Дания, В мире, Владимир Путин, Копенгаген, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
17:07 07.10.2022 (обновлено: 17:40 07.10.2022)
 
Посольство России в Дании допустило возможность ремонта "Северных потоков"

Посольство России в Дании не исключило возможности ремонта "Северных потоков"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкНа территории компрессорной станции "Портовая"
На территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
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ЦЮРИХ, 7 окт — РИА Новости. Москва намерена провести собственное расследование диверсий на "Северных потоках", после чего можно будет принять решение об их ремонте, сообщило российское посольство в Дании.
В дипмиссии уточнили, что Копенгаген не желает привлекать Москву к изучению обстоятельств ЧП. Это, в свою очередь, подрывает достоверность итогов расследования, отметили в посольстве.
"Ограничение круга его участников государствами, которые или уже члены НАТО, или на пути в этот альянс, превращает расследование в политически ангажированное. В этих условиях российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного всестороннего расследования на месте происшествия", — говорится в заявлении.
Что касается ремонта газопроводов, то Москва не исключает такой возможности, однако окончательное решение можно будет принять только после осмотра места происшествия и оценки повреждений. В посольстве подчеркнули, что в международном праве нет норм и положений, препятствующих участию представителей российских властей и структур "Газпрома" в международном расследовании.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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В дипмиссии также добавили, что Москва в этой ситуации выступает как наиболее пострадавшая сторона, так как собственнику трубопроводов "Газпрому" нанесли значительный ущерб. Кроме того, эта диверсия поставила под угрозу энергетическое взаимодействие между Россией и странами Европы, отметили там.
Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. Шведская Береговая охрана, в свою очередь, заявила, что "меньшая" утечка из трубопровода продолжается и даже немного увеличивается.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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РоссияДанияВ миреВладимир ПутинКопенгагенГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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