17:07 07.10.2022 (обновлено: 17:40 07.10.2022)
Посольство России в Дании допустило возможность ремонта "Северных потоков"
Посольство России в Дании не исключило возможности ремонта "Северных потоков"
На территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
ЦЮРИХ, 7 окт — РИА Новости. Москва намерена провести собственное расследование диверсий на "Северных потоках", после чего можно будет принять решение об их ремонте, сообщило российское посольство в Дании.
В дипмиссии уточнили, что Копенгаген не желает привлекать Москву к изучению обстоятельств ЧП. Это, в свою очередь, подрывает достоверность итогов расследования, отметили в посольстве.
"Ограничение круга его участников государствами, которые или уже члены НАТО, или на пути в этот альянс, превращает расследование в политически ангажированное. В этих условиях российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного всестороннего расследования на месте происшествия", — говорится в заявлении.
Что касается ремонта газопроводов, то Москва не исключает такой возможности, однако окончательное решение можно будет принять только после осмотра места происшествия и оценки повреждений. В посольстве подчеркнули, что в международном праве нет норм и положений, препятствующих участию представителей российских властей и структур "Газпрома" в международном расследовании.
В дипмиссии также добавили, что Москва в этой ситуации выступает как наиболее пострадавшая сторона, так как собственнику трубопроводов "Газпрому" нанесли значительный ущерб. Кроме того, эта диверсия поставила под угрозу энергетическое взаимодействие между Россией и странами Европы, отметили там.
Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. Шведская Береговая охрана, в свою очередь, заявила, что "меньшая" утечка из трубопровода продолжается и даже немного увеличивается.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.