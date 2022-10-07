https://ria.ru/20221007/potoki-1822303109.html

Посольство России в Дании допустило возможность ремонта "Северных потоков"

Посольство России в Дании допустило возможность ремонта "Северных потоков" - РИА Новости, 07.10.2022

Посольство России в Дании допустило возможность ремонта "Северных потоков"

Москва намерена провести собственное расследование диверсий на "Северных потоках", после чего можно будет принять решение об их ремонте, сообщило российское... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:07

2022-10-07T17:07

2022-10-07T17:40

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газпром

северный поток

северный поток — 2

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ЦЮРИХ, 7 окт — РИА Новости. Москва намерена провести собственное расследование диверсий на "Северных потоках", после чего можно будет принять решение об их ремонте, сообщило российское посольство в Дании.В дипмиссии уточнили, что Копенгаген не желает привлекать Москву к изучению обстоятельств ЧП. Это, в свою очередь, подрывает достоверность итогов расследования, отметили в посольстве.Что касается ремонта газопроводов, то Москва не исключает такой возможности, однако окончательное решение можно будет принять только после осмотра места происшествия и оценки повреждений. В посольстве подчеркнули, что в международном праве нет норм и положений, препятствующих участию представителей российских властей и структур "Газпрома" в международном расследовании.В дипмиссии также добавили, что Москва в этой ситуации выступает как наиболее пострадавшая сторона, так как собственнику трубопроводов "Газпрому" нанесли значительный ущерб. Кроме того, эта диверсия поставила под угрозу энергетическое взаимодействие между Россией и странами Европы, отметили там.Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" стабилизировалось, утечки газа прекратились, из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. Шведская Береговая охрана, в свою очередь, заявила, что "меньшая" утечка из трубопровода продолжается и даже немного увеличивается.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821871389.html

https://ria.ru/20221006/potok-1821964459.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дания, в мире, владимир путин, копенгаген, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"