https://ria.ru/20221007/postradavshiy-1822317315.html
Дипломаты напомнили об ущербе России из-за аварий на "Северных потоках"
Дипломаты напомнили об ущербе России из-за аварий на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.10.2022
Дипломаты напомнили об ущербе России из-за аварий на "Северных потоках"
Россия является наиболее пострадавшей стороной в ситуации с повреждением "Северных потоков", "Газпрому" как собственнику газопроводов был нанесен значительный... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:34
2022-10-07T17:34
2022-10-07T17:34
авария на "северных потоках"
северный поток
дания
россия
газпром
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ЦЮРИХ, 7 окт - РИА Новости. Россия является наиболее пострадавшей стороной в ситуации с повреждением "Северных потоков", "Газпрому" как собственнику газопроводов был нанесен значительный ущерб, заявили в посольстве РФ в Дании."Была совершена умышленная диверсия против газопроводов, которые являются одним из важнейших объектов энергетической инфраструктуры России. Россия в данном случае выступает как наиболее пострадавшая сторона. Собственником этих газопроводов является российская компания "Газпром". Ее имуществу нанесен значительный ущерб", - говорится в заявлении дипмиссии.В посольстве подчеркнули, что диверсия против газопроводов – это также удар по перспективам использования этих магистралей для поставок российского газа в Европу и сохранения энергетического взаимодействия между Европой и Россией.В российской дипмиссии также отметили, что в международном праве нет норм и положений, препятствующих участию представителей российских компетентных властей и структур "Газпрома" в международном расследовании на месте происшествия."В Конвенции ООН по морскому праву 1982 прямо говорится о том, что прибрежное государство "не может препятствовать поддержанию в исправном состоянии трубопроводов", - сообщается в заявлении.
https://ria.ru/20221007/potoki-1822303109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авария на "северных потоках", северный поток, дания, россия, газпром
Авария на "Северных потоках", Северный поток, Дания, Россия, Газпром
Дипломаты напомнили об ущербе России из-за аварий на "Северных потоках"
Посольство в Дании назвало Россию наиболее пострадавшей стороной в ЧП на газопроводах
ЦЮРИХ, 7 окт - РИА Новости.
Россия является наиболее пострадавшей стороной в ситуации с повреждением "Северных потоков", "Газпрому" как собственнику газопроводов был нанесен значительный ущерб, заявили
в посольстве РФ в Дании.
"Была совершена умышленная диверсия против газопроводов, которые являются одним из важнейших объектов энергетической инфраструктуры России. Россия в данном случае выступает как наиболее пострадавшая сторона. Собственником этих газопроводов является российская компания "Газпром". Ее имуществу нанесен значительный ущерб", - говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что диверсия против газопроводов – это также удар по перспективам использования этих магистралей для поставок российского газа в Европу и сохранения энергетического взаимодействия между Европой и Россией.
В российской дипмиссии также отметили, что в международном праве нет норм и положений, препятствующих участию представителей российских компетентных властей и структур "Газпрома" в международном расследовании на месте происшествия.
"В Конвенции ООН по морскому праву 1982 прямо говорится о том, что прибрежное государство "не может препятствовать поддержанию в исправном состоянии трубопроводов", - сообщается в заявлении.