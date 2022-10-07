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Дипломаты напомнили об ущербе России из-за аварий на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.10.2022
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Дипломаты напомнили об ущербе России из-за аварий на "Северных потоках"
Дипломаты напомнили об ущербе России из-за аварий на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.10.2022
Дипломаты напомнили об ущербе России из-за аварий на "Северных потоках"
Россия является наиболее пострадавшей стороной в ситуации с повреждением "Северных потоков", "Газпрому" как собственнику газопроводов был нанесен значительный... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:34
2022-10-07T17:34
авария на "северных потоках"
северный поток
дания
россия
газпром
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ЦЮРИХ, 7 окт - РИА Новости. Россия является наиболее пострадавшей стороной в ситуации с повреждением "Северных потоков", "Газпрому" как собственнику газопроводов был нанесен значительный ущерб, заявили в посольстве РФ в Дании."Была совершена умышленная диверсия против газопроводов, которые являются одним из важнейших объектов энергетической инфраструктуры России. Россия в данном случае выступает как наиболее пострадавшая сторона. Собственником этих газопроводов является российская компания "Газпром". Ее имуществу нанесен значительный ущерб", - говорится в заявлении дипмиссии.В посольстве подчеркнули, что диверсия против газопроводов – это также удар по перспективам использования этих магистралей для поставок российского газа в Европу и сохранения энергетического взаимодействия между Европой и Россией.В российской дипмиссии также отметили, что в международном праве нет норм и положений, препятствующих участию представителей российских компетентных властей и структур "Газпрома" в международном расследовании на месте происшествия."В Конвенции ООН по морскому праву 1982 прямо говорится о том, что прибрежное государство "не может препятствовать поддержанию в исправном состоянии трубопроводов", - сообщается в заявлении.
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авария на "северных потоках", северный поток, дания, россия, газпром
Авария на "Северных потоках", Северный поток, Дания, Россия, Газпром
17:34 07.10.2022
 
Дипломаты напомнили об ущербе России из-за аварий на "Северных потоках"

Посольство в Дании назвало Россию наиболее пострадавшей стороной в ЧП на газопроводах

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
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ЦЮРИХ, 7 окт - РИА Новости. Россия является наиболее пострадавшей стороной в ситуации с повреждением "Северных потоков", "Газпрому" как собственнику газопроводов был нанесен значительный ущерб, заявили в посольстве РФ в Дании.
"Была совершена умышленная диверсия против газопроводов, которые являются одним из важнейших объектов энергетической инфраструктуры России. Россия в данном случае выступает как наиболее пострадавшая сторона. Собственником этих газопроводов является российская компания "Газпром". Ее имуществу нанесен значительный ущерб", - говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что диверсия против газопроводов – это также удар по перспективам использования этих магистралей для поставок российского газа в Европу и сохранения энергетического взаимодействия между Европой и Россией.
В российской дипмиссии также отметили, что в международном праве нет норм и положений, препятствующих участию представителей российских компетентных властей и структур "Газпрома" в международном расследовании на месте происшествия.
"В Конвенции ООН по морскому праву 1982 прямо говорится о том, что прибрежное государство "не может препятствовать поддержанию в исправном состоянии трубопроводов", - сообщается в заявлении.
На территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 17:07
Посольство России в Дании допустило возможность ремонта "Северных потоков"
 
Авария на "Северных потоках"Северный потокДанияРоссияГазпром
 
 
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