https://ria.ru/20221007/postradavshiy-1822317315.html

Дипломаты напомнили об ущербе России из-за аварий на "Северных потоках"

Дипломаты напомнили об ущербе России из-за аварий на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.10.2022

Дипломаты напомнили об ущербе России из-за аварий на "Северных потоках"

Россия является наиболее пострадавшей стороной в ситуации с повреждением "Северных потоков", "Газпрому" как собственнику газопроводов был нанесен значительный... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:34

2022-10-07T17:34

2022-10-07T17:34

авария на "северных потоках"

северный поток

дания

россия

газпром

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ЦЮРИХ, 7 окт - РИА Новости. Россия является наиболее пострадавшей стороной в ситуации с повреждением "Северных потоков", "Газпрому" как собственнику газопроводов был нанесен значительный ущерб, заявили в посольстве РФ в Дании."Была совершена умышленная диверсия против газопроводов, которые являются одним из важнейших объектов энергетической инфраструктуры России. Россия в данном случае выступает как наиболее пострадавшая сторона. Собственником этих газопроводов является российская компания "Газпром". Ее имуществу нанесен значительный ущерб", - говорится в заявлении дипмиссии.В посольстве подчеркнули, что диверсия против газопроводов – это также удар по перспективам использования этих магистралей для поставок российского газа в Европу и сохранения энергетического взаимодействия между Европой и Россией.В российской дипмиссии также отметили, что в международном праве нет норм и положений, препятствующих участию представителей российских компетентных властей и структур "Газпрома" в международном расследовании на месте происшествия."В Конвенции ООН по морскому праву 1982 прямо говорится о том, что прибрежное государство "не может препятствовать поддержанию в исправном состоянии трубопроводов", - сообщается в заявлении.

https://ria.ru/20221007/potoki-1822303109.html

дания

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авария на "северных потоках", северный поток, дания, россия, газпром