https://ria.ru/20221007/post-1822298233.html

Дружинина покинула пост замминистра науки

Дружинина покинула пост замминистра науки - РИА Новости, 07.10.2022

Дружинина покинула пост замминистра науки

Заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина завершила свою работу в министерстве в пятницу в связи с переходом на новое место... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:56

2022-10-07T16:56

2022-10-07T16:56

общество

михаил мишустин

владимир путин

тюменская область

москва

россия

тюменский государственный университет

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина завершила свою работу в министерстве в пятницу в связи с переходом на новое место службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России."Тринадцатого апреля 2020 года Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Елену Дружинину заместителем министра науки и высшего образования РФ. Спустя 2,5 года, сегодня, Елена Сергеевна завершила свою работу в Минобрнауки и переходит на новое место службы", - говорится в сообщении.Отмечается, что одной из главных инициатив Дружининой за время работы в министерстве можно назвать то, что от Минобрнауки России было сформировано предложение по проведению в 2021 году Года науки и технологий в России, итогом этого стал указ о проведении Года, подписанный президентом, при участии бывшей замминистра был сформирован план ключевых мероприятий года, включивший в себя 86 основных мероприятий и десятки мероприятий-спутников."Благодаря инициативе Дружининой в 2022 году в Москве прошел Вальс народов России - проект Минобрнауки России при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Ассамблеи народов России в рамках Года культурного наследия народов России. Участниками масштабного танцевального флешмоба стали представители всех регионов страны: танцоры, студенты, звезды, люди с ограниченными возможностями здоровья и все желающие. 3 075 пар станцевали перед фонтаном "Дружба народов" на ВДНХ под сюиту Георгия Свиридова "Метель" в исполнении живого оркестра и установили мировой рекорд. Событие вошло в Книгу рекордов России и мира как самый массовый вальс", - добавили в министерстве.В министерстве отметили, что Дружинина также создала первый в истории России ежемесячный медиарейтинг, который сейчас включает в себя 229 вузов, он стал отображать качество работы университетских пресс-служб в цифрах через использование специальных формул и разных мониторинговых систем. С июля прошлого года у всех вузов появились социальные сети, повысилось качество, частота публикаций.Поясняется, что до этого замминистра 12 лет проработала на разных должностях в Тюменском государственном университете: от ведущего специалиста до руководителя управления стратегических коммуникаций, в 2019 году была приглашена в Москву спецпредставителем Тюменской области по вопросам Западно-Сибирского научно-образовательного центра, который был создан по инициативе президента России Владимира Путина.

https://na.ria.ru/20220929/priemnaya_kampaniya-1820300278.html

https://ria.ru/20220924/minobrnauki-1819239434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мишустин, владимир путин, тюменская область, москва, россия, тюменский государственный университет