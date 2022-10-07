Дружинина покинула пост замминистра науки
Минобрнауки: Елена Дружинина покинула пост замминистра науки
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Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина завершила свою работу в министерстве в пятницу в связи с переходом на новое место службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.
"Тринадцатого апреля 2020 года Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Елену Дружинину заместителем министра науки и высшего образования РФ. Спустя 2,5 года, сегодня, Елена Сергеевна завершила свою работу в Минобрнауки и переходит на новое место службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одной из главных инициатив Дружининой за время работы в министерстве можно назвать то, что от Минобрнауки России было сформировано предложение по проведению в 2021 году Года науки и технологий в России, итогом этого стал указ о проведении Года, подписанный президентом, при участии бывшей замминистра был сформирован план ключевых мероприятий года, включивший в себя 86 основных мероприятий и десятки мероприятий-спутников.
"Благодаря инициативе Дружининой в 2022 году в Москве прошел Вальс народов России - проект Минобрнауки России при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Ассамблеи народов России в рамках Года культурного наследия народов России. Участниками масштабного танцевального флешмоба стали представители всех регионов страны: танцоры, студенты, звезды, люди с ограниченными возможностями здоровья и все желающие. 3 075 пар станцевали перед фонтаном "Дружба народов" на ВДНХ под сюиту Георгия Свиридова "Метель" в исполнении живого оркестра и установили мировой рекорд. Событие вошло в Книгу рекордов России и мира как самый массовый вальс", - добавили в министерстве.
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В министерстве отметили, что Дружинина также создала первый в истории России ежемесячный медиарейтинг, который сейчас включает в себя 229 вузов, он стал отображать качество работы университетских пресс-служб в цифрах через использование специальных формул и разных мониторинговых систем. С июля прошлого года у всех вузов появились социальные сети, повысилось качество, частота публикаций.
Поясняется, что до этого замминистра 12 лет проработала на разных должностях в Тюменском государственном университете: от ведущего специалиста до руководителя управления стратегических коммуникаций, в 2019 году была приглашена в Москву спецпредставителем Тюменской области по вопросам Западно-Сибирского научно-образовательного центра, который был создан по инициативе президента России Владимира Путина.
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