https://ria.ru/20221007/posolstvo-1822122408.html

Посольство России призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе

Посольство России призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе - РИА Новости, 07.10.2022

Посольство России призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе

Посольство РФ в Оттаве ждет реакции канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его кабмина на обращение Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T04:49

2022-10-07T04:49

2022-10-07T04:55

в мире

джастин трюдо

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

канада

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Оттаве ждет реакции канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его кабмина на обращение Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России.Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлением Зеленского ранее сказал РИА Новости, что его слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад разжигает ядерную войну, а "марионеточный и неуравновешенный" Зеленский "превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822112236.html

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в мире, джастин трюдо, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, канада