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Посольство прокомментировало задержание на Аляске двух россиян - РИА Новости, 07.10.2022
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Посольство прокомментировало задержание на Аляске двух россиян
Посольство прокомментировало задержание на Аляске двух россиян - РИА Новости, 07.10.2022
Посольство прокомментировало задержание на Аляске двух россиян
Посольство РФ в США в курсе задержания на Аляске двух россиян, планируется телефонный разговор с ними дипломатов. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T00:37
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в мире
аляска
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Посольство РФ в США в курсе задержания на Аляске двух россиян, планируется телефонный разговор с ними дипломатов.Посольство отмечает, что в ближайшее время будет организован телефонный разговор с задержанными, дипломаты готовы оказать им необходимое консульско-правовое содействие.Между тем СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища.Министерство внутренней безопасности пока не ответило на запрос РИА Новости о статусе россиян и планирующихся мерах.Как сообщили ранее власти, россиян задержали на острове Святого Лаврентия в 80 км от Чукотки, они находятся под стражей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/latviya-1737395020.html
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в мире, аляска, россия, сша
В мире, Аляска, Россия, США
00:37 07.10.2022 (обновлено: 00:44 07.10.2022)
 
Посольство прокомментировало задержание на Аляске двух россиян

Посольство в Вашингтоне в курсе задержания россиян на Аляске

© РИА Новости / Михаил Тургиевпосольство РФ в Вашингтоне
посольство РФ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
посольство РФ в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Посольство РФ в США в курсе задержания на Аляске двух россиян, планируется телефонный разговор с ними дипломатов.
"Посольство в курсе ситуации с задержанными росгражданами в штате Аляска. Уведомление об этом поступило сегодня из анкориджского отделения таможенно-пограничной службы США", - говорится в распространенном сообщении посольства.
Посольство отмечает, что в ближайшее время будет организован телефонный разговор с задержанными, дипломаты готовы оказать им необходимое консульско-правовое содействие.
Между тем СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища.
Министерство внутренней безопасности пока не ответило на запрос РИА Новости о статусе россиян и планирующихся мерах.
Как сообщили ранее власти, россиян задержали на острове Святого Лаврентия в 80 км от Чукотки, они находятся под стражей.
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