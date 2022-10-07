https://ria.ru/20221007/posolstvo-1822112886.html

Посольство прокомментировало задержание на Аляске двух россиян

Посольство прокомментировало задержание на Аляске двух россиян - РИА Новости, 07.10.2022

Посольство прокомментировало задержание на Аляске двух россиян

Посольство РФ в США в курсе задержания на Аляске двух россиян, планируется телефонный разговор с ними дипломатов. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T00:37

2022-10-07T00:37

2022-10-07T00:44

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Посольство РФ в США в курсе задержания на Аляске двух россиян, планируется телефонный разговор с ними дипломатов.Посольство отмечает, что в ближайшее время будет организован телефонный разговор с задержанными, дипломаты готовы оказать им необходимое консульско-правовое содействие.Между тем СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища.Министерство внутренней безопасности пока не ответило на запрос РИА Новости о статусе россиян и планирующихся мерах.Как сообщили ранее власти, россиян задержали на острове Святого Лаврентия в 80 км от Чукотки, они находятся под стражей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/latviya-1737395020.html

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в мире, аляска, россия, сша