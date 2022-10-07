https://ria.ru/20221007/porno-1822214905.html
Экс-депутату в Омской области грозит срок за съемку порно с детьми
Экс-депутату в Омской области грозит срок за съемку порно с детьми - РИА Новости, 07.10.2022
Экс-депутату в Омской области грозит срок за съемку порно с детьми
Расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата и его супруги в Омской области, которых обвиняют в съемках и распространении порно с участием... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:35
2022-10-07T13:35
2022-10-07T13:35
происшествия
омская область
россия
дети
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ОМСК, 7 окт - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата и его супруги в Омской области, которых обвиняют в съемках и распространении порно с участием несовершеннолетних, завершено, им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.Об инциденте стало известно в мае 2021 года: 23-летнюю жительницу села Покровка и ее супруга, бывшего депутата, обвинили в сексуальных отношениях и съемках порно с несовершеннолетними девочками, живущими в этом же селе."По данным следствия, с ноября 2020-го по апрель 2021 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, совместно с супругом снимая их на видео, которое потом распространялось в сети интернет с целью получения денежного вознаграждения. В ходе следствия у обвиняемых проведены обыски, изъяты электронные носители информации, на которых обнаружено более 80 гигабайт фото и видео порнографического характера", - пояснили в СУСК.Следователи провели допросы потерпевших, свидетелей и ряд экспертиз, результаты которых подтвердили причастность пары к преступлениям."По инициативе следствия обвиняемой - матери двух малолетних детей - была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, обвиняемому, ранее судимому за хранение наркотиков, - в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе ведомства.Впоследствии мера пресечения была изменена, сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде. Расследование завершено, уголовное дело готовится к передаче в суд.Пару обвиняют в действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратных действиях и изготовлении и обороте материалов порнографического содержания с использованием несовершеннолетних. "Обвиняемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы", - добавили в следственном управлении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омская область, россия, дети
Происшествия, Омская область, Россия, Дети
Экс-депутату в Омской области грозит срок за съемку порно с детьми
Экс-депутату в Омской области грозит 15 лет колонии за съемку порно с несовершеннолетними
ОМСК, 7 окт - РИА Новости.
Расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата и его супруги в Омской области, которых обвиняют в съемках и распространении порно с участием несовершеннолетних, завершено, им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила
пресс-служба СУСК РФ по региону.
Об инциденте стало известно в мае 2021 года: 23-летнюю жительницу села Покровка и ее супруга, бывшего депутата, обвинили в сексуальных отношениях и съемках порно с несовершеннолетними девочками, живущими в этом же селе.
"По данным следствия, с ноября 2020-го по апрель 2021 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, совместно с супругом снимая их на видео, которое потом распространялось в сети интернет с целью получения денежного вознаграждения. В ходе следствия у обвиняемых проведены обыски, изъяты электронные носители информации, на которых обнаружено более 80 гигабайт фото и видео порнографического характера", - пояснили в СУСК.
Следователи провели допросы потерпевших, свидетелей и ряд экспертиз, результаты которых подтвердили причастность пары к преступлениям.
"По инициативе следствия обвиняемой - матери двух малолетних детей - была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, обвиняемому, ранее судимому за хранение наркотиков, - в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе ведомства.
Впоследствии мера пресечения была изменена, сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде. Расследование завершено, уголовное дело готовится к передаче в суд.
Пару обвиняют в действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратных действиях и изготовлении и обороте материалов порнографического содержания с использованием несовершеннолетних. "Обвиняемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы", - добавили в следственном управлении.