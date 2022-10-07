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ВСУ предприняли попытку прорыва на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ предприняли попытку прорыва на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 07.10.2022
ВСУ предприняли попытку прорыва на Купянском и Краснолиманском направлениях
Российские военные пресекли попытки солдат ВСУ перейти в наступление на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:33
2022-10-07T14:33
2022-10-07T15:56
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские военные пресекли попытки солдат ВСУ перейти в наступление на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщило Минобороны.Уточняется, что два усиленных украинских батальона намеревались приблизиться к населенным пунктам Першотравневое, Кисловка, Табаевка и Берестовое на Купянском направлении. Благодаря действиям российских войск все атаки удалось отразить. В результате ВСУ потеряли более 80 человек, пять танков, четыре БМП, десять автомобилей, а также немецкую самоходно-артиллерийскую установку, оснащенную высокоточными боеприпасами.Кроме того, на Краснолиманском направлении при попытке форсирования реки Жеребец российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. В итоге наступательные действия на этом направлении также удалось пресечь.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ об отражении атаки ВСУ на Купянском направлении
Главное из нового брифинга от Минобороны: Два батальона ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на купянском направлении, ВС РФ отразили атаки; Российские войска пресекли наступление ВСУ на краснолиманском направлении; ВСУ предприняли попытку наступления на николаево-криворожском направлении, но были отброшены на исходные позиции; ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили в Хмельницкой области цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ; ВКС РФ нанесли удары по трем бригадам ВСУ в ДНР, уничтожив более 100 украинских военных; Российские войска уничтожили более 300 военнослужащих тактической группы 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области.
2022-10-07T14:33
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, В мире, Украина, Донбасс
14:33 07.10.2022 (обновлено: 15:56 07.10.2022)
ВСУ предприняли попытку прорыва на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях