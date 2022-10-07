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ВСУ предприняли попытку прорыва на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ предприняли попытку прорыва на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 07.10.2022

ВСУ предприняли попытку прорыва на Купянском и Краснолиманском направлениях

Российские военные пресекли попытки солдат ВСУ перейти в наступление на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:33

2022-10-07T14:33

2022-10-07T15:56

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские военные пресекли попытки солдат ВСУ перейти в наступление на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщило Минобороны.Уточняется, что два усиленных украинских батальона намеревались приблизиться к населенным пунктам Першотравневое, Кисловка, Табаевка и Берестовое на Купянском направлении. Благодаря действиям российских войск все атаки удалось отразить. В результате ВСУ потеряли более 80 человек, пять танков, четыре БМП, десять автомобилей, а также немецкую самоходно-артиллерийскую установку, оснащенную высокоточными боеприпасами.Кроме того, на Краснолиманском направлении при попытке форсирования реки Жеребец российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. В итоге наступательные действия на этом направлении также удалось пресечь.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны РФ об отражении атаки ВСУ на Купянском направлении Главное из нового брифинга от Минобороны: Два батальона ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на купянском направлении, ВС РФ отразили атаки; Российские войска пресекли наступление ВСУ на краснолиманском направлении; ВСУ предприняли попытку наступления на николаево-криворожском направлении, но были отброшены на исходные позиции; ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили в Хмельницкой области цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ; ВКС РФ нанесли удары по трем бригадам ВСУ в ДНР, уничтожив более 100 украинских военных; Российские войска уничтожили более 300 военнослужащих тактической группы 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области. 2022-10-07T14:33 true PT3M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, в мире, украина, донбасс