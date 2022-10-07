https://ria.ru/20221007/pomosch-1822337003.html
Волонтеры из Екатеринбурга привезли гуманитарную помощь в Лисичанск
Волонтеры из Екатеринбурга привезли гуманитарную помощь в Лисичанск - РИА Новости, 07.10.2022
Волонтеры из Екатеринбурга привезли гуманитарную помощь в Лисичанск
Волонтеры из Екатеринбурга совместно с Союзом ветеранов Афганистана Луганщины привезли в Лисичанск партию гуманитарной помощи, заявил журналистам председатель... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:31
2022-10-07T18:31
2022-10-07T18:31
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ЛИСИЧАНСК, 7 окт - РИА Новости. Волонтеры из Екатеринбурга совместно с Союзом ветеранов Афганистана Луганщины привезли в Лисичанск партию гуманитарной помощи, заявил журналистам председатель "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" Сергей Шонин."Ребята из Екатеринбурга по очередной нашей просьбе привезли гуманитарную помощь для мирного населения города Лисичанска", - рассказал журналистам Сергей Шонин.По его словам, в рамках гуманитарной помощи были привезены заранее расфасованные наборы питания, детские вещи и средства личной гигиены."Привезли фуру с продуктами питания, с уже расфасованными пакетами с продуктами, более пятисот штук. Плюс привезли детские вещи, памперсы", - рассказал журналистам атаман станицы Камышловская.Также председатель "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" выразил отдельную благодарность командованию и военнослужащим народной милиции ЛНР, которые оказывают помощь в сопровождении и доставке груза для мирного населения ЛНР."Особую благодарность хочу выделить командованию и военнослужащим Луганской Народной Республики, которые оказывают нам помощь в сопровождении и доставке этого груза для мирных жителей города Лисичанск", - заявил Шонин.
https://ria.ru/20221007/sk-1822278244.html
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в мире, екатеринбург, лисичанск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Екатеринбург, Лисичанск, Луганская Народная Республика
Волонтеры из Екатеринбурга привезли гуманитарную помощь в Лисичанск
Волонтеры из Екатеринбурга привезли партию гуманитарной помощи жителям Лисичанска
ЛИСИЧАНСК, 7 окт - РИА Новости. Волонтеры из Екатеринбурга совместно с Союзом ветеранов Афганистана Луганщины привезли в Лисичанск партию гуманитарной помощи, заявил журналистам председатель "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" Сергей Шонин.
"Ребята из Екатеринбурга по очередной нашей просьбе привезли гуманитарную помощь для мирного населения города Лисичанска", - рассказал журналистам Сергей Шонин.
По его словам, в рамках гуманитарной помощи были привезены заранее расфасованные наборы питания, детские вещи и средства личной гигиены.
"Привезли фуру с продуктами питания, с уже расфасованными пакетами с продуктами, более пятисот штук. Плюс привезли детские вещи, памперсы", - рассказал журналистам атаман станицы Камышловская.
Также председатель "Союза ветеранов Афганистана Луганщины" выразил отдельную благодарность командованию и военнослужащим народной милиции ЛНР
, которые оказывают помощь в сопровождении и доставке груза для мирного населения ЛНР.
"Особую благодарность хочу выделить командованию и военнослужащим Луганской Народной Республики, которые оказывают нам помощь в сопровождении и доставке этого груза для мирных жителей города Лисичанск", - заявил Шонин.