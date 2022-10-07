https://ria.ru/20221007/pomosch-1822281758.html

Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи

Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 07.10.2022

Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в ближайшее время представит правительству новый пакет военной помощи Украине, который включает боеприпасы и военное... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:25

2022-10-07T16:25

2022-10-07T16:25

в мире

ханно певкур

сергей лавров

украина

россия

эстония

нато

javelin (птрк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759145786_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_a82c2e58579fc3cd006e300c1ea9e1c0.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в ближайшее время представит правительству новый пакет военной помощи Украине, который включает боеприпасы и военное снаряжение, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского военного ведомства."Эстония поставит Украине артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование, а также бронепластины и бронежилеты. Оказывая помощь, мы исходим из того, что наша собственная обороноспособность должна быть постоянно обеспечена, и мы используем в первую очередь средства, которые подлежат плановой замене в ближайшем будущем или которые проще заменить", - приводит слова Певкура пресс-служба.По данным минобороны, Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 255 миллионов евро. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

украина

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ханно певкур, сергей лавров, украина, россия, эстония, нато, javelin (птрк)