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Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 07.10.2022
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Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи
Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 07.10.2022
Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в ближайшее время представит правительству новый пакет военной помощи Украине, который включает боеприпасы и военное... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:25
2022-10-07T16:25
в мире
ханно певкур
сергей лавров
украина
россия
эстония
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в ближайшее время представит правительству новый пакет военной помощи Украине, который включает боеприпасы и военное снаряжение, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского военного ведомства."Эстония поставит Украине артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование, а также бронепластины и бронежилеты. Оказывая помощь, мы исходим из того, что наша собственная обороноспособность должна быть постоянно обеспечена, и мы используем в первую очередь средства, которые подлежат плановой замене в ближайшем будущем или которые проще заменить", - приводит слова Певкура пресс-служба.По данным минобороны, Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 255 миллионов евро. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, ханно певкур, сергей лавров, украина, россия, эстония, нато, javelin (птрк)
В мире, Ханно Певкур, Сергей Лавров, Украина, Россия, Эстония, НАТО, Javelin (ПТРК)
16:25 07.10.2022
 
Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи

В Минобороны Эстонии заявили, что поставят Украине военное снаряжение и боеприпасы

© Фото : U.S. Embassy KyivВоенная помощь Украине
Военная помощь Украине - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : U.S. Embassy Kyiv
Военная помощь Украине. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в ближайшее время представит правительству новый пакет военной помощи Украине, который включает боеприпасы и военное снаряжение, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского военного ведомства.
"Эстония поставит Украине артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование, а также бронепластины и бронежилеты. Оказывая помощь, мы исходим из того, что наша собственная обороноспособность должна быть постоянно обеспечена, и мы используем в первую очередь средства, которые подлежат плановой замене в ближайшем будущем или которые проще заменить", - приводит слова Певкура пресс-служба.
По данным минобороны, Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 255 миллионов евро. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреХанно ПевкурСергей ЛавровУкраинаРоссияЭстонияНАТОJavelin (ПТРК)
 
 
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