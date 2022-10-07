https://ria.ru/20221007/polsha-1822239934.html
Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией
Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией - РИА Новости, 07.10.2022
Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией
Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:45
2022-10-07T14:45
2022-10-07T14:45
в мире
польша
россия
калининградская область
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ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.Речь идет об установке на границе специальных датчиков, тепловизоров и камер."Пограничная стража получила новые средства на строительство периметрического заграждения на всей границе с Калининградской областью. В бюджете следующего года есть деньги на то, чтобы быстро построить электронное заграждение, чтобы очень внимательно следить за этой границей, - сказал Вонсик.По мнению замминистра, на границе Польши с Россией "пока нет необходимости строить иное заграждение, кроме электронного".Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Завершить работы планируется нынешней осенью.
https://ria.ru/20221006/gosdep-1822091447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, калининградская область
В мире, Польша, Россия, Калининградская область
Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией
Польша установит датчики, тепловизоры и камеры на границе с Россией