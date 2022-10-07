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Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией - РИА Новости, 07.10.2022
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Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией
Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией - РИА Новости, 07.10.2022
Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией
Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:45
2022-10-07T14:45
в мире
польша
россия
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ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.Речь идет об установке на границе специальных датчиков, тепловизоров и камер."Пограничная стража получила новые средства на строительство периметрического заграждения на всей границе с Калининградской областью. В бюджете следующего года есть деньги на то, чтобы быстро построить электронное заграждение, чтобы очень внимательно следить за этой границей, - сказал Вонсик.По мнению замминистра, на границе Польши с Россией "пока нет необходимости строить иное заграждение, кроме электронного".Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Завершить работы планируется нынешней осенью.
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в мире, польша, россия, калининградская область
В мире, Польша, Россия, Калининградская область
14:45 07.10.2022
 
Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией

Польша установит датчики, тепловизоры и камеры на границе с Россией

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкТаможенный пост
Таможенный пост - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.
Речь идет об установке на границе специальных датчиков, тепловизоров и камер.
"Пограничная стража получила новые средства на строительство периметрического заграждения на всей границе с Калининградской областью. В бюджете следующего года есть деньги на то, чтобы быстро построить электронное заграждение, чтобы очень внимательно следить за этой границей, - сказал Вонсик.
По мнению замминистра, на границе Польши с Россией "пока нет необходимости строить иное заграждение, кроме электронного".
Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Завершить работы планируется нынешней осенью.
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