https://ria.ru/20221007/polsha-1822239934.html

Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией

Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией - РИА Новости, 07.10.2022

Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией

Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:45

2022-10-07T14:45

2022-10-07T14:45

в мире

польша

россия

калининградская область

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ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Польша построит "электронное" заграждение на границе с Россией, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.Речь идет об установке на границе специальных датчиков, тепловизоров и камер."Пограничная стража получила новые средства на строительство периметрического заграждения на всей границе с Калининградской областью. В бюджете следующего года есть деньги на то, чтобы быстро построить электронное заграждение, чтобы очень внимательно следить за этой границей, - сказал Вонсик.По мнению замминистра, на границе Польши с Россией "пока нет необходимости строить иное заграждение, кроме электронного".Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Завершить работы планируется нынешней осенью.

https://ria.ru/20221006/gosdep-1822091447.html

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россия

калининградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия, калининградская область