https://ria.ru/20221007/pole-1822316976.html

Оренбургский поселок обзавелся полем для мини-футбола

Оренбургский поселок обзавелся полем для мини-футбола - РИА Новости, 07.10.2022

Оренбургский поселок обзавелся полем для мини-футбола

Поселок Колтубановский в Бузулукском районе Оренбургской области обзавелся футбольным полем для игры в мини-футбол с искусственным покрытием, сообщает... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:39

2022-10-07T17:39

2022-10-07T17:46

оренбургская область

оренбургская область

бузулукский район

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Поселок Колтубановский в Бузулукском районе Оренбургской области обзавелся футбольным полем для игры в мини-футбол с искусственным покрытием, сообщает пресс-служба областного правительства.В создание спортивного объекта из регионального бюджета были выделены более 7 миллионов рублей. Спортплощадка оборудована искусственным освещением, системой видеонаблюдения, она построена в рамках областной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма", которая запущена в прошлом году по инициативе главы региона."В этом году по области мы делаем сразу 15 мини-футбольных полей. В прошлом году построили 7 полей для мини-футбола и 5 больших футбольных полей. Таким образом выстраиваем региональную систему, которая ляжет в основу Академии футбола. Сейчас ведем диалог с бизнесом по вопросу ее создания", – цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

https://ria.ru/20220926/skver-1819557396.html

оренбургская область

бузулукский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, бузулукский район, денис паслер