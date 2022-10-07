17:39 07.10.2022 (обновлено: 17:46 07.10.2022)
Оренбургский поселок обзавелся полем для мини-футбола
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиВ поселке Колтубановский Бузулукского района открыли новое поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол
В поселке Колтубановский Бузулукского района открыли новое поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол
ОРЕНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Поселок Колтубановский в Бузулукском районе Оренбургской области обзавелся футбольным полем для игры в мини-футбол с искусственным покрытием, сообщает пресс-служба областного правительства.
В создание спортивного объекта из регионального бюджета были выделены более 7 миллионов рублей. Спортплощадка оборудована искусственным освещением, системой видеонаблюдения, она построена в рамках областной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма", которая запущена в прошлом году по инициативе главы региона.
"В этом году по области мы делаем сразу 15 мини-футбольных полей. В прошлом году построили 7 полей для мини-футбола и 5 больших футбольных полей. Таким образом выстраиваем региональную систему, которая ляжет в основу Академии футбола. Сейчас ведем диалог с бизнесом по вопросу ее создания", – цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.