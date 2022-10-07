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Оренбургский поселок обзавелся полем для мини-футбола - РИА Новости, 07.10.2022
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Оренбургская область
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Оренбургский поселок обзавелся полем для мини-футбола
Оренбургский поселок обзавелся полем для мини-футбола - РИА Новости, 07.10.2022
Оренбургский поселок обзавелся полем для мини-футбола
Поселок Колтубановский в Бузулукском районе Оренбургской области обзавелся футбольным полем для игры в мини-футбол с искусственным покрытием, сообщает... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:39
2022-10-07T17:46
оренбургская область
оренбургская область
бузулукский район
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Поселок Колтубановский в Бузулукском районе Оренбургской области обзавелся футбольным полем для игры в мини-футбол с искусственным покрытием, сообщает пресс-служба областного правительства.В создание спортивного объекта из регионального бюджета были выделены более 7 миллионов рублей. Спортплощадка оборудована искусственным освещением, системой видеонаблюдения, она построена в рамках областной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма", которая запущена в прошлом году по инициативе главы региона."В этом году по области мы делаем сразу 15 мини-футбольных полей. В прошлом году построили 7 полей для мини-футбола и 5 больших футбольных полей. Таким образом выстраиваем региональную систему, которая ляжет в основу Академии футбола. Сейчас ведем диалог с бизнесом по вопросу ее создания", – цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
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оренбургская область, бузулукский район, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Бузулукский район, Денис Паслер
17:39 07.10.2022 (обновлено: 17:46 07.10.2022)
 

Оренбургский поселок обзавелся полем для мини-футбола

© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиВ поселке Колтубановский Бузулукского района открыли новое поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол
В поселке Колтубановский Бузулукского района открыли новое поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
В поселке Колтубановский Бузулукского района открыли новое поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Поселок Колтубановский в Бузулукском районе Оренбургской области обзавелся футбольным полем для игры в мини-футбол с искусственным покрытием, сообщает пресс-служба областного правительства.
В создание спортивного объекта из регионального бюджета были выделены более 7 миллионов рублей. Спортплощадка оборудована искусственным освещением, системой видеонаблюдения, она построена в рамках областной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма", которая запущена в прошлом году по инициативе главы региона.
"В этом году по области мы делаем сразу 15 мини-футбольных полей. В прошлом году построили 7 полей для мини-футбола и 5 больших футбольных полей. Таким образом выстраиваем региональную систему, которая ляжет в основу Академии футбола. Сейчас ведем диалог с бизнесом по вопросу ее создания", – цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
В Промышленном районе Оренбуржья открыли новый сквер - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Оренбургская областьОренбургская областьБузулукский районДенис Паслер
 
 
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