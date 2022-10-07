https://ria.ru/20221007/pochki-1822129772.html
Российские ученые нашли причину хронических болезней почек у пожилых людей
Российские ученые нашли причину хронических болезней почек у пожилых людей - РИА Новости, 07.10.2022
Российские ученые нашли причину хронических болезней почек у пожилых людей
Российские ученые впервые установили, что количество стволовых клеток в почках снижается с возрастом, вдобавок они теряют способность к делению, а также... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:11
2022-10-07T08:11
2022-10-07T13:50
наука
россия
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наука
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские ученые впервые установили, что количество стволовых клеток в почках снижается с возрастом, вдобавок они теряют способность к делению, а также устойчивость к повреждающим факторам – это может повышать риск развития хронических болезней у пожилых людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда.В организме взрослого человека около ста триллионов клеток. Клеточный состав непрерывно меняется: на смену старым, плохо функционирующим клеткам приходят новые. При этом в таких органах, как сердце, кишечник и мышцы, количество клеток поддерживается на относительно постоянном уровне. За это отвечают популяции так называемых резидентных, то есть расположенных в самом органе стволовых клеток, сохраняющих способность к делению. Каждая из них делится на две — одна клетка "идет по стопам" материнской и поддерживает пул стволовых клеток, а другая развивается в зрелые клетки, формирующие ткани и органы.Ученые из Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ имени Ломоносова, факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова в экспериментах на лабораторных мышах установили, что число почечных стволовых клеток в разы снижается с возрастом.Исследователи также показали, что скорость деления стволовых клеток почек уменьшается при старении.Кроме того, оказалось, что культуры клеток из почек старых животных, по сравнению с молодыми, теряют устойчивость к повреждающим факторам. При недостатке кислорода и глюкозы гибель клеток происходила в обеих возрастных группах, но выжившие молодые быстрее восстанавливались после стресса. Под воздействием противоопухолевого препарата цисплатина, негативно влияющего и на здоровые ткани, в культуре старых клеток синтезировались активные формы кислорода, тогда как в культуре молодых клеток этого не происходило. Кроме того, в процессе старения нарушалось функционирование митохондрий – "энергетических станций" живых клеток, что может влиять на выработку ими энергии."Мы планируем разработать соединения, улучшающие восстановление почечной ткани. Исследование таких препаратов будет большим шагом в терапии болезней почек, а также способов поддержания нормальной работы этих органов у пожилых людей", - отметила научный сотрудник Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ Надежда Андрианова.Работа была выполнена при грантовой поддержке Российского научного фонда.
https://ria.ru/20221005/nobel-1821423025.html
https://ria.ru/20221003/urfu-1820543597.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, российский научный фонд, наука
Наука, Россия, Российский научный фонд, Наука
08:11 07.10.2022 (обновлено: 13:50 07.10.2022)
Российские ученые нашли причину хронических болезней почек у пожилых людей
Ученые выяснили, что снижение числа стволовых клеток в почках с возрастом вызывает болезни
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские ученые впервые установили, что количество стволовых клеток в почках снижается с возрастом, вдобавок они теряют способность к делению, а также устойчивость к повреждающим факторам – это может повышать риск развития хронических болезней у пожилых людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда.
В организме взрослого человека около ста триллионов клеток. Клеточный состав непрерывно меняется: на смену старым, плохо функционирующим клеткам приходят новые. При этом в таких органах, как сердце, кишечник и мышцы, количество клеток поддерживается на относительно постоянном уровне. За это отвечают популяции так называемых резидентных, то есть расположенных в самом органе стволовых клеток, сохраняющих способность к делению. Каждая из них делится на две — одна клетка "идет по стопам" материнской и поддерживает пул стволовых клеток, а другая развивается в зрелые клетки, формирующие ткани и органы.
Ученые из Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ имени Ломоносова, факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова в экспериментах на лабораторных мышах установили, что число почечных стволовых клеток в разы снижается с возрастом.
Исследователи также показали, что скорость деления стволовых клеток почек уменьшается при старении.
Кроме того, оказалось, что культуры клеток из почек старых животных, по сравнению с молодыми, теряют устойчивость к повреждающим факторам. При недостатке кислорода и глюкозы гибель клеток происходила в обеих возрастных группах, но выжившие молодые быстрее восстанавливались после стресса. Под воздействием противоопухолевого препарата цисплатина, негативно влияющего и на здоровые ткани, в культуре старых клеток синтезировались активные формы кислорода, тогда как в культуре молодых клеток этого не происходило. Кроме того, в процессе старения нарушалось функционирование митохондрий – "энергетических станций" живых клеток, что может влиять на выработку ими энергии.
"Мы планируем разработать соединения, улучшающие восстановление почечной ткани. Исследование таких препаратов будет большим шагом в терапии болезней почек, а также способов поддержания нормальной работы этих органов у пожилых людей", - отметила научный сотрудник Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ Надежда Андрианова.
Работа была выполнена при грантовой поддержке Российского научного фонда
.