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В Германии усомнились в перспективах Украины - РИА Новости, 07.10.2022
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В Германии усомнились в перспективах Украины
В Германии усомнились в перспективах Украины - РИА Новости, 07.10.2022
В Германии усомнились в перспективах Украины
Запад уже не раз не сдерживал свои обещания и допускал внешнеполитические просчеты, поэтому перспектива "победы" Украины далеко не очевидна, пишет немецкий... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T02:42
2022-10-07T02:42
в мире
ангела меркель
владимир путин
украина
россия
германия
европа
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Запад уже не раз не сдерживал свои обещания и допускал внешнеполитические просчеты, поэтому перспектива "победы" Украины далеко не очевидна, пишет немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online."Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков", - говорится в публикации.Настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы, уверен Штейнгарт.Он также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию, пишет журналист нельзя игнорировать.Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России. Ранее она уже отмечала, что в будущем необходимо продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности во взаимодействии с Москвой.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html
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в мире, ангела меркель, владимир путин, украина, россия, германия, европа
В мире, Ангела Меркель, Владимир Путин, Украина, Россия, Германия, Европа
02:42 07.10.2022
 
В Германии усомнились в перспективах Украины

Focus: Запад не раз допускал просчеты и терпел поражение во время интервенций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМемориал в Трептов-парке в Берлин
Мемориал в Трептов-парке в Берлин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Запад уже не раз не сдерживал свои обещания и допускал внешнеполитические просчеты, поэтому перспектива "победы" Украины далеко не очевидна, пишет немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online.
"Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков", - говорится в публикации.
Настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы, уверен Штейнгарт.
Он также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию, пишет журналист нельзя игнорировать.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 08:00
Изображая жертву Путина: Германию подталкивают к самоубийству
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России. Ранее она уже отмечала, что в будущем необходимо продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности во взаимодействии с Москвой.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
 
В миреАнгела МеркельВладимир ПутинУкраинаРоссияГерманияЕвропа
 
 
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