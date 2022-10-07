https://ria.ru/20221007/perspektivy-1822118118.html

В Германии усомнились в перспективах Украины

В Германии усомнились в перспективах Украины - РИА Новости, 07.10.2022

В Германии усомнились в перспективах Украины

Запад уже не раз не сдерживал свои обещания и допускал внешнеполитические просчеты, поэтому перспектива "победы" Украины далеко не очевидна, пишет немецкий... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T02:42

2022-10-07T02:42

2022-10-07T02:42

в мире

ангела меркель

владимир путин

украина

россия

германия

европа

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Запад уже не раз не сдерживал свои обещания и допускал внешнеполитические просчеты, поэтому перспектива "победы" Украины далеко не очевидна, пишет немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online."Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков", - говорится в публикации.Настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы, уверен Штейнгарт.Он также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию, пишет журналист нельзя игнорировать.Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что длительного и прочного мира в Европе можно добиться только при участии России. Ранее она уже отмечала, что в будущем необходимо продолжить работу над общеевропейской архитектурой безопасности во взаимодействии с Москвой.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html

украина

россия

германия

европа

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в мире, ангела меркель, владимир путин, украина, россия, германия, европа