https://ria.ru/20221007/peregovory-1822371917.html

Орбан призвал глав ЕС к переговорам о нерасширении украинского конфликта

Орбан призвал глав ЕС к переговорам о нерасширении украинского конфликта - РИА Новости, 07.10.2022

Орбан призвал глав ЕС к переговорам о нерасширении украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призвал глав ЕС на саммите в Праге вести переговоры о нерасширении украинского конфликта, а также отметил, что... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:45

2022-10-07T20:45

2022-10-07T20:45

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ПРАГА, 7 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призвал глав ЕС на саммите в Праге вести переговоры о нерасширении украинского конфликта, а также отметил, что Будапешт отстоял национальные интересы при принятии восьмого пакета антироссийских санкций, поскольку они не коснулись важной для Венгрии сферы энергетики."Саммит премьер-министров в Праге завершился. Мы обсудили два животрепещущих вопроса... Я отстаивал венгерскую точку зрения, что самое главное – это мир и недопущение эскалации. В настоящий момент события указывают на это направление, но нам нужно прекращение огня и переговоры. Я просил лидеров крупнейших государств Евросоюза, чтобы каждый пытался вести переговоры о том, чтобы мы помешали распространению войны", - сказал Орбан в обращении, опубликованном в соцсетях.По его словам, второй темой на саммите стала энергетика. "Что касается энергетики, то здесь удалось достигнуть все важные венгерские национальные цели. Мы были освобождены от болезненных для нас пунктов восьмого пакета. Этот пакет санкций не распространяется ни на поставки газа в Венгрию, ни на энергию АЭС, и даже позволяет Венгрии без помех продолжать строить АЭС "Пакш-2". И, наконец, мы призвали Еврокомиссию принять немедленные меры по снижению цен на энергию после того, как санкции привели к огромному росту цен на энергоносители по всей Европе", - отметил Орбан.Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества продолжается в пятницу в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств. На саммит были приглашены лидеры 27 государств ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдавии, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи стали ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.Ранее Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ. Он призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам-членам Евросоюза. Гражданам планируется задать семь вопросов, один из которых будет посвящен газу, еще один - нефти.Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

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в мире, цены на нефть, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин, россия, аэс "пакш-2", венгрия, евросоюз, европа, еврокомиссия