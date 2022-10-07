https://ria.ru/20221007/peregovory-1822347077.html
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около часа
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около часа - РИА Новости, 07.10.2022
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около часа
Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко длилось около часа, после чего президент Белоруссии выехал в аэропорт, сообщил... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:56
2022-10-07T18:56
2022-10-07T19:11
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
санкт-петербург
снг
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко длилось около часа, после чего президент Белоруссии выехал в аэропорт, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого"."Рабочий визит завершен. Один на один с президентом России общались около часа. Только что Первый выехал в аэропорт", - говорится в сообщении.Встреча лидеров стран СНГ прошла в Константиновском дворце под Петербургом.
https://ria.ru/20221007/putin-1822245351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург, снг
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Санкт-Петербург, СНГ
18:56 07.10.2022 (обновлено: 19:11 07.10.2022)
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около часа
Пул первого: переговоры Путина и Лукашенко после саммита СНГ продолжались около часа