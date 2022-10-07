https://ria.ru/20221007/peregovory-1822347077.html

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около часа

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около часа - РИА Новости, 07.10.2022

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около часа

Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко длилось около часа, после чего президент Белоруссии выехал в аэропорт, сообщил... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:56

2022-10-07T18:56

2022-10-07T19:11

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

санкт-петербург

снг

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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко длилось около часа, после чего президент Белоруссии выехал в аэропорт, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого"."Рабочий визит завершен. Один на один с президентом России общались около часа. Только что Первый выехал в аэропорт", - говорится в сообщении.Встреча лидеров стран СНГ прошла в Константиновском дворце под Петербургом.

https://ria.ru/20221007/putin-1822245351.html

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белоруссия

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Наталья Макарова

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург, снг