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Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около часа - РИА Новости, 07.10.2022
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Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около часа
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около часа - РИА Новости, 07.10.2022
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около часа
Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко длилось около часа, после чего президент Белоруссии выехал в аэропорт, сообщил... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:56
2022-10-07T19:11
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
санкт-петербург
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко длилось около часа, после чего президент Белоруссии выехал в аэропорт, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого"."Рабочий визит завершен. Один на один с президентом России общались около часа. Только что Первый выехал в аэропорт", - говорится в сообщении.Встреча лидеров стран СНГ прошла в Константиновском дворце под Петербургом.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург, снг
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Санкт-Петербург, СНГ
18:56 07.10.2022 (обновлено: 19:11 07.10.2022)
 
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались около часа

Пул первого: переговоры Путина и Лукашенко после саммита СНГ продолжались около часа

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко длилось около часа, после чего президент Белоруссии выехал в аэропорт, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
"Рабочий визит завершен. Один на один с президентом России общались около часа. Только что Первый выехал в аэропорт", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 15:01
Лукашенко подарит Путину трактор
Встреча лидеров стран СНГ прошла в Константиновском дворце под Петербургом.
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСанкт-ПетербургСНГ
 
 
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