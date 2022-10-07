Рейтинг@Mail.ru
В обновленные ПДД добавили "островок направляющий" - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/pdd-1822393914.html
В обновленные ПДД добавили "островок направляющий"
В обновленные ПДД добавили "островок направляющий" - РИА Новости, 07.10.2022
В обновленные ПДД добавили "островок направляющий"
Элемент обустройства дороги "островок направляющий" добавили в правила дорожного движения, он нужен для создания благоприятных условий "разделения и слияния... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T23:41
2022-10-07T23:41
общество
авто
россия
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754907186_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_0060fe76424e83a49dff1b1a1aa6f17d.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Элемент обустройства дороги "островок направляющий" добавили в правила дорожного движения, он нужен для создания благоприятных условий "разделения и слияния транспортных потоков", следует из постановления правительства РФ."Островок направляющий" - элемент обустройства автомобильной дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков", - говорится в документе, который опубликован на сайте кабмина.В правилах дорожного движения по-прежнему остался "островок безопасности".В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Они, в частности, касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.
https://ria.ru/20221007/pdd-1822393612.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754907186_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_057d7131294f46a61d01fa5b37ba312f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия, правительство рф
Общество, Авто, Россия, Правительство РФ
23:41 07.10.2022
 
В обновленные ПДД добавили "островок направляющий"

В обновленные ПДД добавили элемент обустройства дороги "островок направляющий"

© Depositphotos / kk_ttОстровок безопасности
Островок безопасности - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Depositphotos / kk_tt
Островок безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Элемент обустройства дороги "островок направляющий" добавили в правила дорожного движения, он нужен для создания благоприятных условий "разделения и слияния транспортных потоков", следует из постановления правительства РФ.
"Островок направляющий" - элемент обустройства автомобильной дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков", - говорится в документе, который опубликован на сайте кабмина.
В правилах дорожного движения по-прежнему остался "островок безопасности".
В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Они, в частности, касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.
Остановка общественного транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 23:36
В ПДД прописали порядок остановки автомобиля перед общественным транспортом
 
ОбществоАвтоРоссияПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала