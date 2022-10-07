https://ria.ru/20221007/pdd-1822393914.html

В обновленные ПДД добавили "островок направляющий"

В обновленные ПДД добавили "островок направляющий" - РИА Новости, 07.10.2022

В обновленные ПДД добавили "островок направляющий"

Элемент обустройства дороги "островок направляющий" добавили в правила дорожного движения, он нужен для создания благоприятных условий "разделения и слияния... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T23:41

2022-10-07T23:41

2022-10-07T23:41

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Элемент обустройства дороги "островок направляющий" добавили в правила дорожного движения, он нужен для создания благоприятных условий "разделения и слияния транспортных потоков", следует из постановления правительства РФ."Островок направляющий" - элемент обустройства автомобильной дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков", - говорится в документе, который опубликован на сайте кабмина.В правилах дорожного движения по-прежнему остался "островок безопасности".В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Они, в частности, касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.

https://ria.ru/20221007/pdd-1822393612.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, правительство рф