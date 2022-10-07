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В ПДД прописали порядок остановки автомобиля перед общественным транспортом - РИА Новости, 07.10.2022
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В ПДД прописали порядок остановки автомобиля перед общественным транспортом
В ПДД прописали порядок остановки автомобиля перед общественным транспортом - РИА Новости, 07.10.2022
В ПДД прописали порядок остановки автомобиля перед общественным транспортом
Новыми правилами дорожного движения в России изменяется порядок остановки перед маршрутными транспортными средствами в ряде случаев, в частности, это касается... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T23:36
2022-10-07T23:42
общество
авто
россия
правительство рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новыми правилами дорожного движения в России изменяется порядок остановки перед маршрутными транспортными средствами в ряде случаев, в частности, это касается автобусов с табло "Внимание, пассажир!", следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина.Согласно нынешним ПДД (пункту 14.6), водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.Новой версией ПДД в этот пункт добавлен новый абзац."В случае если на таком стоящем маршрутном транспортном средстве включено световое табло "Внимание, пассажир!", водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой 1.17.2, а при ее отсутствии - перед маршрутным транспортным средством, не создавая помех пешеходам, осуществляющим посадку и высадку с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло "Внимание, пассажир!", - говорится в документе.Разметка 1.17.2 - желтая зигзагообразная разметка.Данной нормы, а также упоминания светового табло "Внимание, пассажир!" в предыдущей версии правил дорожного движения не было.Кроме того, изменения также касаются и самого определения "маршрутного транспортного средства". В новой версии ПДД "маршрутное транспортное средство" - это "транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), используемое при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа в соответствии с законодательством Российской Федерации об организации регулярных перевозок и движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок".В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Они, в частности, касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.
https://ria.ru/20221007/svetofor-1822392486.html
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общество, авто, россия, правительство рф
Общество, Авто, Россия, Правительство РФ
23:36 07.10.2022 (обновлено: 23:42 07.10.2022)
 
В ПДД прописали порядок остановки автомобиля перед общественным транспортом

В новых ПДД прописали остановку перед автобусом с табло "Внимание, пассажир!"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Москве
Остановка общественного транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Остановка общественного транспорта в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новыми правилами дорожного движения в России изменяется порядок остановки перед маршрутными транспортными средствами в ряде случаев, в частности, это касается автобусов с табло "Внимание, пассажир!", следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина.
Согласно нынешним ПДД (пункту 14.6), водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.
Новой версией ПДД в этот пункт добавлен новый абзац.
"В случае если на таком стоящем маршрутном транспортном средстве включено световое табло "Внимание, пассажир!", водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой 1.17.2, а при ее отсутствии - перед маршрутным транспортным средством, не создавая помех пешеходам, осуществляющим посадку и высадку с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло "Внимание, пассажир!", - говорится в документе.
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В ПДД закрепили новый сигнал светофора
Разметка 1.17.2 - желтая зигзагообразная разметка.
Данной нормы, а также упоминания светового табло "Внимание, пассажир!" в предыдущей версии правил дорожного движения не было.
Кроме того, изменения также касаются и самого определения "маршрутного транспортного средства". В новой версии ПДД "маршрутное транспортное средство" - это "транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), используемое при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа в соответствии с законодательством Российской Федерации об организации регулярных перевозок и движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок".
В пятницу правительство России утвердило изменения в ПДД. Они, в частности, касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.
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