https://ria.ru/20221007/pdd-1822329228.html

Изменения в ПДД, касающиеся самокатов, вступят в силу 1 марта

Изменения в ПДД, касающиеся самокатов, вступят в силу 1 марта - РИА Новости, 07.10.2022

Изменения в ПДД, касающиеся самокатов, вступят в силу 1 марта

Изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, следует из постановления правительства РФ,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:59

2022-10-07T17:59

2022-10-07T18:35

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авто

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общество

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина."Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года", - говорится в соответствующем документе.Правительство России утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, сообщается на сайте кабмина. Из текста сообщения следует, что электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются "средствами индивидуальной мобильности": максимальная скорость - до 25 километров в час, масса до 35 килограммов. Также движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками о разрешении езды, запрете или ограничении. В кабмине добавили, что на электросамокатах можно ездить по правому краю проезжей части, если максимальная скорость - 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов.

https://ria.ru/20221007/parkovka-1822160002.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, авто, правительство рф, общество