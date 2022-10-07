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Изменения в ПДД, касающиеся самокатов, вступят в силу 1 марта - РИА Новости, 07.10.2022
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Изменения в ПДД, касающиеся самокатов, вступят в силу 1 марта
Изменения в ПДД, касающиеся самокатов, вступят в силу 1 марта - РИА Новости, 07.10.2022
Изменения в ПДД, касающиеся самокатов, вступят в силу 1 марта
Изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, следует из постановления правительства РФ,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:59
2022-10-07T18:35
россия
авто
правительство рф
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина."Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года", - говорится в соответствующем документе.Правительство России утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, сообщается на сайте кабмина. Из текста сообщения следует, что электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются "средствами индивидуальной мобильности": максимальная скорость - до 25 километров в час, масса до 35 килограммов. Также движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками о разрешении езды, запрете или ограничении. В кабмине добавили, что на электросамокатах можно ездить по правому краю проезжей части, если максимальная скорость - 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов.
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россия, авто, правительство рф, общество
Россия, Авто, Правительство РФ, Общество
17:59 07.10.2022 (обновлено: 18:35 07.10.2022)
 
Изменения в ПДД, касающиеся самокатов, вступят в силу 1 марта

Изменения в ПДД, касающиеся в том числе самокатов и гироскутеров, вступят в силу с 1 марта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСтанция проката электросамокатов Whoosh в Москве
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина.
"Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года", - говорится в соответствующем документе.
Знаки платной парковки в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 11:00
Правительство изменило правила обозначения зон парковки
Правительство России утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, сообщается на сайте кабмина. Из текста сообщения следует, что электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются "средствами индивидуальной мобильности": максимальная скорость - до 25 километров в час, масса до 35 килограммов. Также движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками о разрешении езды, запрете или ограничении. В кабмине добавили, что на электросамокатах можно ездить по правому краю проезжей части, если максимальная скорость - 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов.
 
РоссияАвтоПравительство РФОбщество
 
 
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