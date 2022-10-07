10:04 07.10.2022 (обновлено: 11:33 07.10.2022)
Правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов
Правительство утвердило изменения в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Станция проката электросамокатов. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе использования электросамокатов, гироскутеров и других "средств индивидуальной мобильности" (СИМ). Об этом сообщается на сайте кабмина.
Так,
- —ездить на самокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах можно не быстрее 25 километров в час;
- —заехать на тротуар разрешено, только если масса СИМ не превышает 35 килограммов, при этом у пешеходов всегда приоритет;
- —пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям СИМов можно только спешившись;
- —проехать по правому краю проезжей части допустимо лишь на дорогах с максимально разрешенной скоростью до 60 километров в час;
- —выезд на дороги на электросамокате разрешен только людям старше 14 лет, само устройство при этом должно иметь тормозную систему, а также фары белого и красного цвета.
Отмечается, что обычные самокаты и роликовые коньки считаются СИМами — правила, как и раньше, приравнивают их владельцев к пешеходам.
Кроме того, для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки, по которым можно будет понять, разрешено ли использовать эти средства на конкретной дороге.