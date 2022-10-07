https://ria.ru/20221007/pdd-1822146574.html

Правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов

Правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов - РИА Новости, 07.10.2022

Правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов

Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе использования электросамокатов, гироскутеров и других "средств индивидуальной... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:04

2022-10-07T10:04

2022-10-07T11:33

общество

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе использования электросамокатов, гироскутеров и других "средств индивидуальной мобильности" (СИМ). Об этом сообщается на сайте кабмина.Так,Отмечается, что обычные самокаты и роликовые коньки считаются СИМами — правила, как и раньше, приравнивают их владельцев к пешеходам.Кроме того, для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки, по которым можно будет понять, разрешено ли использовать эти средства на конкретной дороге.

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/pdd-1801917149.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия