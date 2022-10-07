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Правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов - РИА Новости, 07.10.2022
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Правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов
Правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов - РИА Новости, 07.10.2022
Правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов
Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе использования электросамокатов, гироскутеров и других "средств индивидуальной... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:04
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общество
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе использования электросамокатов, гироскутеров и других "средств индивидуальной мобильности" (СИМ). Об этом сообщается на сайте кабмина.Так,Отмечается, что обычные самокаты и роликовые коньки считаются СИМами — правила, как и раньше, приравнивают их владельцев к пешеходам.Кроме того, для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки, по которым можно будет понять, разрешено ли использовать эти средства на конкретной дороге.
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общество, россия
Общество, Россия
10:04 07.10.2022 (обновлено: 11:33 07.10.2022)
 
Правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов

Правительство утвердило изменения в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСтанция проката электросамокатов
Станция проката электросамокатов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Станция проката электросамокатов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе использования электросамокатов, гироскутеров и других "средств индивидуальной мобильности" (СИМ). Об этом сообщается на сайте кабмина.
Так,
  • ездить на самокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах можно не быстрее 25 километров в час;
  • заехать на тротуар разрешено, только если масса СИМ не превышает 35 килограммов, при этом у пешеходов всегда приоритет;
  • пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям СИМов можно только спешившись;
  • проехать по правому краю проезжей части допустимо лишь на дорогах с максимально разрешенной скоростью до 60 километров в час;
  • выезд на дороги на электросамокате разрешен только людям старше 14 лет, само устройство при этом должно иметь тормозную систему, а также фары белого и красного цвета.
Отмечается, что обычные самокаты и роликовые коньки считаются СИМами — правила, как и раньше, приравнивают их владельцев к пешеходам.
Кроме того, для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки, по которым можно будет понять, разрешено ли использовать эти средства на конкретной дороге.
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