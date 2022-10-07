https://ria.ru/20221007/patent-1822205976.html
Путин установил новый порядок признания доппатента недействительным
Путин установил новый порядок признания доппатента недействительным - РИА Новости, 07.10.2022
Путин установил новый порядок признания доппатента недействительным
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий изменения в Гражданский кодекс РФ в виде нового порядка признания недействительным... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:10
2022-10-07T13:10
2022-10-07T14:01
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий изменения в Гражданский кодекс РФ в виде нового порядка признания недействительным дополнительного патента на изобретение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Речь идет о патентах, относящихся к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам.Теперь дополнительный патент будет признаваться недействительным, если порядок продления срока правовой охраны этих продуктов будет нарушен.
https://ria.ru/20211126/patenty-1760882272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
13:10 07.10.2022 (обновлено: 14:01 07.10.2022)
Путин установил новый порядок признания доппатента недействительным
Путин установил новый порядок признания доппатента на изобретение недействительным