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Путин установил новый порядок признания доппатента недействительным - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин установил новый порядок признания доппатента недействительным
Путин установил новый порядок признания доппатента недействительным - РИА Новости, 07.10.2022
Путин установил новый порядок признания доппатента недействительным
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий изменения в Гражданский кодекс РФ в виде нового порядка признания недействительным... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:10
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общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий изменения в Гражданский кодекс РФ в виде нового порядка признания недействительным дополнительного патента на изобретение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Речь идет о патентах, относящихся к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам.Теперь дополнительный патент будет признаваться недействительным, если порядок продления срока правовой охраны этих продуктов будет нарушен.
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россия
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Дарья Буймова
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
13:10 07.10.2022 (обновлено: 14:01 07.10.2022)
 
Путин установил новый порядок признания доппатента недействительным

Путин установил новый порядок признания доппатента на изобретение недействительным

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий изменения в Гражданский кодекс РФ в виде нового порядка признания недействительным дополнительного патента на изобретение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о патентах, относящихся к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам.
Теперь дополнительный патент будет признаваться недействительным, если порядок продления срока правовой охраны этих продуктов будет нарушен.
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ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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