https://ria.ru/20221007/patent-1822205976.html

Путин установил новый порядок признания доппатента недействительным

Путин установил новый порядок признания доппатента недействительным - РИА Новости, 07.10.2022

Путин установил новый порядок признания доппатента недействительным

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий изменения в Гражданский кодекс РФ в виде нового порядка признания недействительным... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:10

2022-10-07T13:10

2022-10-07T14:01

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий изменения в Гражданский кодекс РФ в виде нового порядка признания недействительным дополнительного патента на изобретение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Речь идет о патентах, относящихся к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам.Теперь дополнительный патент будет признаваться недействительным, если порядок продления срока правовой охраны этих продуктов будет нарушен.

https://ria.ru/20211126/patenty-1760882272.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия