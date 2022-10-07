https://ria.ru/20221007/ovoschi-1822155278.html
Россельхознадзор разрешил поставки овощей с трех молдавских предприятий
Россельхознадзор разрешил поставки овощей с трех молдавских предприятий - РИА Новости, 07.10.2022
Россельхознадзор разрешил поставки овощей с трех молдавских предприятий
Россельхознадзор возобновляет поставки плодоовощной продукции с трех предприятий Оргеевского района Молдавии, в случае если фитосанитарная безопасность... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:42
2022-10-07T10:42
2022-10-07T10:51
экономика
молдавия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россельхознадзор возобновляет поставки плодоовощной продукции с трех предприятий Оргеевского района Молдавии, в случае если фитосанитарная безопасность подтвердится, может быть рассмотрено расширение списка поставщиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Россельхознадзор с 7 октября разрешает поставки плодоовощной продукции трем предприятиям Республики Молдова", - говорится в сообщении.Уточняется, что поставки разрешены с предприятий Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud."В результате проведенной работы Россельхознадзором были выбраны три предприятия, расположенные в Оргеевском районе, при поставках продукции из которых карантинные объекты ранее не выявлялись", - добавляется в сообщении.Отмечается, что импорт с трех молдавских предприятий будут осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля. "В случае если фитосанитарная безопасность ввозимой из Оргеевского района продукции подтвердится, в дальнейшем Россельхознадзор рассмотрит возможность расширения списка сельскохозяйственных предприятий", - поясняется в сообщении.Ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии были введены 15 августа 2022 года. Отмечается, что причиной тогда стали систематические выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах, поступающих из 34 регионов республики.
https://ria.ru/20220906/minselkhoz-1815319541.html
https://ria.ru/20220923/pererabotchiki-1818801951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз
Экономика, Молдавия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз
10:42 07.10.2022 (обновлено: 10:51 07.10.2022)
Россельхознадзор разрешил поставки овощей с трех молдавских предприятий
Россельхознадзор разрешил поставки овощей с трех предприятий Оргеевского района Молдавии
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россельхознадзор возобновляет поставки плодоовощной продукции с трех предприятий Оргеевского района Молдавии, в случае если фитосанитарная безопасность подтвердится, может быть рассмотрено расширение списка поставщиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Россельхознадзор с 7 октября разрешает поставки плодоовощной продукции трем предприятиям Республики Молдова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поставки разрешены с предприятий Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.
"В результате проведенной работы Россельхознадзором были выбраны три предприятия, расположенные в Оргеевском районе, при поставках продукции из которых карантинные объекты ранее не выявлялись", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что импорт с трех молдавских предприятий будут осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля. "В случае если фитосанитарная безопасность ввозимой из Оргеевского района продукции подтвердится, в дальнейшем Россельхознадзор рассмотрит возможность расширения списка сельскохозяйственных предприятий", - поясняется в сообщении.
Ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии были введены 15 августа 2022 года. Отмечается, что причиной тогда стали систематические выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах, поступающих из 34 регионов республики.