https://ria.ru/20221007/otolpenie-1822175643.html
В Италии сократили отопительный сезон на 15 дней
В Италии сократили отопительный сезон на 15 дней - РИА Новости, 07.10.2022
В Италии сократили отопительный сезон на 15 дней
Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани подписал декрет, предусматривающий сокращение потребления природного газа в зимний период,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:49
2022-10-07T11:49
2022-10-07T11:49
в мире
италия
рим
лампедуза
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РИМ, 7 окт – РИА Новости. Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани подписал декрет, предусматривающий сокращение потребления природного газа в зимний период, согласно которому отопительный сезон 2022-2023 годов сокращен на 15 дней, а температура воздуха в жилых помещениях будет снижена на один градус.В соответствии с этим документом вся территория страны разделена на шесть географических зон, для каждой из которых предусмотрен свой период отопления. Так, например, в Риме, который отнесен к зоне D, отопление будет производиться в течение 11 часов в сутки с 8 ноября по 7 апреля. Наименьший период отопления предусмотрен для зоны А, в которую входит остров Лампедуза и южные районы Сицилии, зато в северной зоне F никаких ограничений вообще не будет.Отопительный сезон на Апеннинах на сей раз начнется на восемь дней позже и завершится на неделю раньше. При этом в целях экономии отопление будет производиться на час в день меньше, а температура в жилых помещениях будет снижена до 19 градусов, а в производственных – до 17.Исключение из этих правил сделано для лечебных учреждений, яслей и детских садов, бассейнов, саун, а также для всех зданий, оборудованных системами отопления, которые работают преимущественно на возобновляемых источниках энергии. Кроме того, декрет дает возможность муниципальным органам власти включать отопление в периоды, которые не предусмотрены этим документом, в случае "особенно тяжелых климатических условий".По данным Национального агентства новых технологий, энергетики и устойчивого экономического развития Италии (Enea), реализация этих мер должна обеспечить экономию в размере 2,7 миллиарда кубометров газа.Объем потребления газа в Италии в 2021 году, согласно данным оператора газотранспортной сети Snam, составил 76 миллиардов кубометров с ростом почти на 8% по сравнению с 2020 годом.Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци в четверг заявил, что Италия имеет все возможности для того, чтобы спокойно пережить будущую зиму, поскольку национальные газовые хранилища заполнены, а российский газ в значительной степени уже замещен. При этом он допустил возникновение "технических проблем" со странами-поставщиками, а также указал, что нельзя исключать более холодную зиму с температурами ниже средних, зарегистрированных за последние четыре года.
https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html
https://ria.ru/20221006/elektroenergiya-1821725631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, рим, лампедуза
В мире, Италия, Рим, Лампедуза
В Италии сократили отопительный сезон на 15 дней
В Италии сократили отопительный сезон на 15 дней, температуру снизят на один градус
РИМ, 7 окт – РИА Новости. Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани подписал декрет, предусматривающий сокращение потребления природного газа в зимний период, согласно которому отопительный сезон 2022-2023 годов сокращен на 15 дней, а температура воздуха в жилых помещениях будет снижена на один градус.
В соответствии с этим документом вся территория страны разделена на шесть географических зон, для каждой из которых предусмотрен свой период отопления. Так, например, в Риме
, который отнесен к зоне D, отопление будет производиться в течение 11 часов в сутки с 8 ноября по 7 апреля. Наименьший период отопления предусмотрен для зоны А, в которую входит остров Лампедуза
и южные районы Сицилии
, зато в северной зоне F никаких ограничений вообще не будет.
Отопительный сезон на Апеннинах на сей раз начнется на восемь дней позже и завершится на неделю раньше. При этом в целях экономии отопление будет производиться на час в день меньше, а температура в жилых помещениях будет снижена до 19 градусов, а в производственных – до 17.
Исключение из этих правил сделано для лечебных учреждений, яслей и детских садов, бассейнов, саун, а также для всех зданий, оборудованных системами отопления, которые работают преимущественно на возобновляемых источниках энергии. Кроме того, декрет дает возможность муниципальным органам власти включать отопление в периоды, которые не предусмотрены этим документом, в случае "особенно тяжелых климатических условий".
По данным Национального агентства новых технологий, энергетики и устойчивого экономического развития Италии (Enea), реализация этих мер должна обеспечить экономию в размере 2,7 миллиарда кубометров газа.
Объем потребления газа в Италии в 2021 году, согласно данным оператора газотранспортной сети Snam, составил 76 миллиардов кубометров с ростом почти на 8% по сравнению с 2020 годом.
Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni
Клаудио Дескалци в четверг заявил, что Италия имеет все возможности для того, чтобы спокойно пережить будущую зиму, поскольку национальные газовые хранилища заполнены, а российский газ в значительной степени уже замещен. При этом он допустил возникновение "технических проблем" со странами-поставщиками, а также указал, что нельзя исключать более холодную зиму с температурами ниже средних, зарегистрированных за последние четыре года.