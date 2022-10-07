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В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение
В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение - РИА Новости, 07.10.2022
В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение
Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, сообщил в пятницу... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T22:35
2022-10-07T22:36
специальная военная операция на украине
безопасность
виктор горемыкин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, сообщил в пятницу замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин."Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме - как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан", - сказал он.
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безопасность, виктор горемыкин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Виктор Горемыкин, Россия, Вооруженные силы РФ
22:35 07.10.2022 (обновлено: 22:36 07.10.2022)
 
В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение

Минобороны: армия имеет все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкВоенные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор" ВКС РФ
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор" ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, сообщил в пятницу замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
"Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме - как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВиктор ГоремыкинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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