https://ria.ru/20221007/osnaschenie-1822384963.html

В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение

В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение - РИА Новости, 07.10.2022

В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение

Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, сообщил в пятницу... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T22:35

2022-10-07T22:35

2022-10-07T22:36

специальная военная операция на украине

безопасность

виктор горемыкин

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791378697_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23c7169ae54495425201ae1898afc2ac.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, сообщил в пятницу замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин."Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме - как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, виктор горемыкин, россия, вооруженные силы рф