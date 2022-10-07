https://ria.ru/20221007/osnaschenie-1822384963.html
В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение
В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение - РИА Новости, 07.10.2022
В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение
Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, сообщил в пятницу... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T22:35
2022-10-07T22:35
2022-10-07T22:36
специальная военная операция на украине
безопасность
виктор горемыкин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, сообщил в пятницу замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин."Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме - как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, виктор горемыкин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Виктор Горемыкин, Россия, Вооруженные силы РФ
22:35 07.10.2022 (обновлено: 22:36 07.10.2022)
В Минобороны заявили, что в армии есть все необходимое оснащение
Минобороны: армия имеет все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений