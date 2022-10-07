https://ria.ru/20221007/oruzhie-1822196525.html

Шольц заявил, что выступает против применения ядерного оружия

Шольц заявил, что выступает против применения ядерного оружия - РИА Новости, 07.10.2022

Шольц заявил, что выступает против применения ядерного оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц чётко выступает против применения атомного оружия, сообщил в пятницу заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:46

2022-10-07T12:46

2022-10-07T13:40

специальная военная операция на украине

германия

в мире

олаф шольц

владимир зеленский

украина

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц чётко выступает против применения атомного оружия, сообщил в пятницу заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на вопрос о словах Владимира Зеленского о "превентивном ударе" по России."Канцлер чётко выступает против использования ядерного оружия", - ответил он на вопрос, отметив однако, что конкретной позиции именно по словам Зеленского на данный момент не имеется.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.

https://ria.ru/20221006/medvedev-1822085937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, олаф шольц, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр