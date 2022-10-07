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Шольц заявил, что выступает против применения ядерного оружия - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/oruzhie-1822196525.html
Шольц заявил, что выступает против применения ядерного оружия
Шольц заявил, что выступает против применения ядерного оружия - РИА Новости, 07.10.2022
Шольц заявил, что выступает против применения ядерного оружия
Канцлер Германии Олаф Шольц чётко выступает против применения атомного оружия, сообщил в пятницу заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:46
2022-10-07T13:40
специальная военная операция на украине
германия
в мире
олаф шольц
владимир зеленский
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц чётко выступает против применения атомного оружия, сообщил в пятницу заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на вопрос о словах Владимира Зеленского о "превентивном ударе" по России."Канцлер чётко выступает против использования ядерного оружия", - ответил он на вопрос, отметив однако, что конкретной позиции именно по словам Зеленского на данный момент не имеется.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
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германия, в мире, олаф шольц, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Германия, В мире, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:46 07.10.2022 (обновлено: 13:40 07.10.2022)
 
Шольц заявил, что выступает против применения ядерного оружия

Правительство ФРГ заявило, что Шольц выступает против использования ядерного оружия

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц чётко выступает против применения атомного оружия, сообщил в пятницу заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на вопрос о словах Владимира Зеленского о "превентивном ударе" по России.
"Канцлер чётко выступает против использования ядерного оружия", - ответил он на вопрос, отметив однако, что конкретной позиции именно по словам Зеленского на данный момент не имеется.
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 21:06
Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияВ миреОлаф ШольцВладимир ЗеленскийУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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