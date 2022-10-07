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Путин наградил орденом Мужества депутата Водолацкого - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин наградил орденом Мужества депутата Водолацкого
Путин наградил орденом Мужества депутата Водолацкого - РИА Новости, 07.10.2022
Путин наградил орденом Мужества депутата Водолацкого
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества за самоотверженность при выполнении госзадач первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктора... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:18
2022-10-07T16:45
общество
владимир путин
виктор водолацкий
луганская народная республика
россия
госдума рф
снг
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества за самоотверженность при выполнении госзадач первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, указ доступен на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач, наградить орденом Мужества Водолацкого Виктора Петровича", - отмечается в документе.Ранее Водолацкого утвердили депутатом-координатором, который будет представлять Госдуму в ЛНР.
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общество, владимир путин, виктор водолацкий, луганская народная республика, россия, госдума рф, снг
Общество, Владимир Путин, Виктор Водолацкий, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ, СНГ
16:18 07.10.2022 (обновлено: 16:45 07.10.2022)
 
Путин наградил орденом Мужества депутата Водолацкого

Президент Путин наградил орденом Мужества депутата от "Единой России" Водолацкого

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВиктор Водолацкий
Виктор Водолацкий - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виктор Водолацкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества за самоотверженность при выполнении госзадач первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, указ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач, наградить орденом Мужества Водолацкого Виктора Петровича", - отмечается в документе.
Ранее Водолацкого утвердили депутатом-координатором, который будет представлять Госдуму в ЛНР.
Алексей Ковалев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 14:52
Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области
 
ОбществоВладимир ПутинВиктор ВодолацкийЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФСНГ
 
 
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