https://ria.ru/20221007/orden-1822276892.html
Путин наградил орденом Мужества депутата Водолацкого
Путин наградил орденом Мужества депутата Водолацкого - РИА Новости, 07.10.2022
Путин наградил орденом Мужества депутата Водолацкого
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества за самоотверженность при выполнении госзадач первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктора... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:18
2022-10-07T16:18
2022-10-07T16:45
общество
владимир путин
виктор водолацкий
луганская народная республика
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госдума рф
снг
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества за самоотверженность при выполнении госзадач первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, указ доступен на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач, наградить орденом Мужества Водолацкого Виктора Петровича", - отмечается в документе.Ранее Водолацкого утвердили депутатом-координатором, который будет представлять Госдуму в ЛНР.
https://ria.ru/20221007/nagrada-1822241169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, виктор водолацкий, луганская народная республика, россия, госдума рф, снг
Общество, Владимир Путин, Виктор Водолацкий, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ, СНГ
16:18 07.10.2022 (обновлено: 16:45 07.10.2022)
Путин наградил орденом Мужества депутата Водолацкого
Президент Путин наградил орденом Мужества депутата от "Единой России" Водолацкого