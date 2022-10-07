https://ria.ru/20221007/orden-1822276892.html

Путин наградил орденом Мужества депутата Водолацкого

Путин наградил орденом Мужества депутата Водолацкого - РИА Новости, 07.10.2022

Путин наградил орденом Мужества депутата Водолацкого

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества за самоотверженность при выполнении госзадач первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктора... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:18

2022-10-07T16:18

2022-10-07T16:45

общество

владимир путин

виктор водолацкий

луганская народная республика

россия

госдума рф

снг

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества за самоотверженность при выполнении госзадач первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, указ доступен на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач, наградить орденом Мужества Водолацкого Виктора Петровича", - отмечается в документе.Ранее Водолацкого утвердили депутатом-координатором, который будет представлять Госдуму в ЛНР.

https://ria.ru/20221007/nagrada-1822241169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, виктор водолацкий, луганская народная республика, россия, госдума рф, снг