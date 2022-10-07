https://ria.ru/20221007/oproverzhenie-1822372561.html

Офис Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20

Офис Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20 - РИА Новости, 07.10.2022

Офис Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о решении Зеленского посетить саммит G20. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:49

2022-10-07T20:49

2022-10-07T21:04

большая двадцатка

владимир зеленский

украина

в мире

владимир путин

индонезия

оаэ

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о решении Зеленского посетить саммит G20."Нет, окончательное решение еще не принято", - приводит украинское интернет-издание "Страна.ua" слова Никифорова.Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил в интервью эмиратскому изданию National, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20.Путин ранее заявил, что имеет приглашение на саммит G20 на Бали, но, принимая решение о своем личном участии, посмотрит, как будет складываться ситуация.

https://ria.ru/20221007/g20-1822366793.html

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индонезия

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

большая двадцатка, владимир зеленский, украина, в мире, владимир путин, индонезия, оаэ, россия