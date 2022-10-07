https://ria.ru/20221007/oproverzhenie-1822372561.html
Офис Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20
Офис Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20 - РИА Новости, 07.10.2022
Офис Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о решении Зеленского посетить саммит G20. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:49
2022-10-07T20:49
2022-10-07T21:04
большая двадцатка
владимир зеленский
украина
в мире
владимир путин
индонезия
оаэ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782348521_0:102:2700:1621_1920x0_80_0_0_a626da898297f33071ee7bcfab4633f1.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о решении Зеленского посетить саммит G20."Нет, окончательное решение еще не принято", - приводит украинское интернет-издание "Страна.ua" слова Никифорова.Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил в интервью эмиратскому изданию National, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20.Путин ранее заявил, что имеет приглашение на саммит G20 на Бали, но, принимая решение о своем личном участии, посмотрит, как будет складываться ситуация.
https://ria.ru/20221007/g20-1822366793.html
украина
индонезия
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782348521_300:0:2700:1800_1920x0_80_0_0_66a9bc3c97d99294d700d0e5d002d03d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая двадцатка, владимир зеленский, украина, в мире, владимир путин, индонезия, оаэ, россия
Большая двадцатка, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Владимир Путин, Индонезия, ОАЭ, Россия
20:49 07.10.2022 (обновлено: 21:04 07.10.2022)
Офис Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20
"Страна.ua": пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о решении посетить саммит G20