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Офис Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20 - РИА Новости, 07.10.2022
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Офис Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20
Офис Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20 - РИА Новости, 07.10.2022
Офис Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о решении Зеленского посетить саммит G20. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:49
2022-10-07T21:04
большая двадцатка
владимир зеленский
украина
в мире
владимир путин
индонезия
оаэ
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о решении Зеленского посетить саммит G20."Нет, окончательное решение еще не принято", - приводит украинское интернет-издание "Страна.ua" слова Никифорова.Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил в интервью эмиратскому изданию National, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20.Путин ранее заявил, что имеет приглашение на саммит G20 на Бали, но, принимая решение о своем личном участии, посмотрит, как будет складываться ситуация.
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большая двадцатка, владимир зеленский, украина, в мире, владимир путин, индонезия, оаэ, россия
Большая двадцатка, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Владимир Путин, Индонезия, ОАЭ, Россия
20:49 07.10.2022 (обновлено: 21:04 07.10.2022)
 
Офис Зеленского опроверг информацию о его решении посетить саммит G20

"Страна.ua": пресс-секретарь Зеленского опроверг информацию о решении посетить саммит G20

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о решении Зеленского посетить саммит G20.
"Нет, окончательное решение еще не принято", - приводит украинское интернет-издание "Страна.ua" слова Никифорова.
Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявил в интервью эмиратскому изданию National, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20.
Путин ранее заявил, что имеет приглашение на саммит G20 на Бали, но, принимая решение о своем личном участии, посмотрит, как будет складываться ситуация.
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
20:19
Россия примет участие в саммите G20, но формат не определен, заявил Песков
 
Большая двадцаткаВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреВладимир ПутинИндонезияОАЭРоссия
 
 
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