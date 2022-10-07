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Опрос ВЦИОМ: большинство жителей ДНР и ЛНР назвали референдумы честными - РИА Новости, 07.10.2022
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Опрос ВЦИОМ: большинство жителей ДНР и ЛНР назвали референдумы честными
Опрос ВЦИОМ: большинство жителей ДНР и ЛНР назвали референдумы честными - РИА Новости, 07.10.2022
Опрос ВЦИОМ: большинство жителей ДНР и ЛНР назвали референдумы честными
Больше 90% жителей ДНР и столько же в ЛНР считают, что референдумы по присоединению к России прошли честно, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:06
2022-10-07T21:06
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
вциом
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Больше 90% жителей ДНР и столько же в ЛНР считают, что референдумы по присоединению к России прошли честно, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.По данным опроса, 65% жителей ДНР и 64% жителей ЛНР считают, что референдумы прошли "безусловно" честно. Такого же мнения придерживаются 50% опрошенных Запорожской области и 46% – из Херсонской области.Референдумы прошли "скорее честно", считают треть респондентов из ДНР и ЛНР, 33% и 34% соответственно, а также 43% жителей Запорожской области и 44% проживающих в Херсонской области.В ДНР, ЛНР по 2% тех, кто придерживается мнения, что референдумы прошли скорее нечестно. Так же думают 4% и 5% жителей Запорожской и Херсонской областей соответственно.Кроме того, вариант ответа, что референдумы прошли "безусловно нечестно", выбрали 3% респондентов из Запорожской области, 5% – из Херсонской области.Телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований проводился 4-5 октября. В нем приняли участие 4 тысячи респондентов с освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса – телефонное интервью.Выборка случайная по доступным базам телефонных номеров; объем – 4 тысячи респондентов (по 1 тысяче респондентов в каждом регионе).
https://ria.ru/20221005/politika-1821490130.html
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запорожская область
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353
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донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, вциом, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия
Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, ВЦИОМ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Россия
21:06 07.10.2022
 
Опрос ВЦИОМ: большинство жителей ДНР и ЛНР назвали референдумы честными

Опрос ВЦИОМ показал, что более 90 процентов жителей ДНР и ЛНР назвали референдумы честными

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПостер в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России
Постер в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Постер в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Больше 90% жителей ДНР и столько же в ЛНР считают, что референдумы по присоединению к России прошли честно, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Голосование на референдуме о вхождении новых территорий в состав России на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 08:00
Двойные стандарты. Что заставит Запад признать референдумы в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
По данным опроса, 65% жителей ДНР и 64% жителей ЛНР считают, что референдумы прошли "безусловно" честно. Такого же мнения придерживаются 50% опрошенных Запорожской области и 46% – из Херсонской области.
Референдумы прошли "скорее честно", считают треть респондентов из ДНР и ЛНР, 33% и 34% соответственно, а также 43% жителей Запорожской области и 44% проживающих в Херсонской области.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций второго Каспийского экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 12:17
Референдумы стали поводом для прессинга со стороны Запада, заявил Мишустин
В ДНР, ЛНР по 2% тех, кто придерживается мнения, что референдумы прошли скорее нечестно. Так же думают 4% и 5% жителей Запорожской и Херсонской областей соответственно.
Кроме того, вариант ответа, что референдумы прошли "безусловно нечестно", выбрали 3% респондентов из Запорожской области, 5% – из Херсонской области.
Телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований проводился 4-5 октября. В нем приняли участие 4 тысячи респондентов с освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса – телефонное интервью.
Выборка случайная по доступным базам телефонных номеров; объем – 4 тысячи респондентов (по 1 тысяче респондентов в каждом регионе).
Учащиеся школы во время урока - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 20:13
Школьникам рассказали о референдумах на уроке "Разговоры о важном"
 
Донецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаВЦИОМРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеРоссия
 
 
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