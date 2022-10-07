Опрос ВЦИОМ: большинство жителей ДНР и ЛНР назвали референдумы честными
Опрос ВЦИОМ показал, что более 90 процентов жителей ДНР и ЛНР назвали референдумы честными
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПостер в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России
Постер в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Больше 90% жителей ДНР и столько же в ЛНР считают, что референдумы по присоединению к России прошли честно, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
По данным опроса, 65% жителей ДНР и 64% жителей ЛНР считают, что референдумы прошли "безусловно" честно. Такого же мнения придерживаются 50% опрошенных Запорожской области и 46% – из Херсонской области.
Референдумы прошли "скорее честно", считают треть респондентов из ДНР и ЛНР, 33% и 34% соответственно, а также 43% жителей Запорожской области и 44% проживающих в Херсонской области.
В ДНР, ЛНР по 2% тех, кто придерживается мнения, что референдумы прошли скорее нечестно. Так же думают 4% и 5% жителей Запорожской и Херсонской областей соответственно.
Кроме того, вариант ответа, что референдумы прошли "безусловно нечестно", выбрали 3% респондентов из Запорожской области, 5% – из Херсонской области.
Телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований проводился 4-5 октября. В нем приняли участие 4 тысячи респондентов с освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса – телефонное интервью.
Выборка случайная по доступным базам телефонных номеров; объем – 4 тысячи респондентов (по 1 тысяче респондентов в каждом регионе).