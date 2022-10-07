https://ria.ru/20221007/opros-1822375614.html

Опрос ВЦИОМ: большинство жителей ДНР и ЛНР назвали референдумы честными

Опрос ВЦИОМ: большинство жителей ДНР и ЛНР назвали референдумы честными - РИА Новости, 07.10.2022

Опрос ВЦИОМ: большинство жителей ДНР и ЛНР назвали референдумы честными

Больше 90% жителей ДНР и столько же в ЛНР считают, что референдумы по присоединению к России прошли честно, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T21:06

2022-10-07T21:06

2022-10-07T21:06

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

вциом

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820523136_0:64:2912:1702_1920x0_80_0_0_e7bd924f543373cb1cce19028b9e026f.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Больше 90% жителей ДНР и столько же в ЛНР считают, что референдумы по присоединению к России прошли честно, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.По данным опроса, 65% жителей ДНР и 64% жителей ЛНР считают, что референдумы прошли "безусловно" честно. Такого же мнения придерживаются 50% опрошенных Запорожской области и 46% – из Херсонской области.Референдумы прошли "скорее честно", считают треть респондентов из ДНР и ЛНР, 33% и 34% соответственно, а также 43% жителей Запорожской области и 44% проживающих в Херсонской области.В ДНР, ЛНР по 2% тех, кто придерживается мнения, что референдумы прошли скорее нечестно. Так же думают 4% и 5% жителей Запорожской и Херсонской областей соответственно.Кроме того, вариант ответа, что референдумы прошли "безусловно нечестно", выбрали 3% респондентов из Запорожской области, 5% – из Херсонской области.Телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований проводился 4-5 октября. В нем приняли участие 4 тысячи респондентов с освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса – телефонное интервью.Выборка случайная по доступным базам телефонных номеров; объем – 4 тысячи респондентов (по 1 тысяче респондентов в каждом регионе).

https://ria.ru/20221005/politika-1821490130.html

https://ria.ru/20221006/mishustin-1821928394.html

https://ria.ru/20221003/referendum-1821276047.html

донецкая народная республика

запорожская область

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, вциом, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия