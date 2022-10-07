https://ria.ru/20221007/opoveschenie-1822169328.html

Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки

Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки - РИА Новости, 07.10.2022

Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки

Двое жителей Чукотки, задержанные на Аляске, в России оповестили все береговые службы о выходе в море, но потом заночевали на берегу и нелегально пересекли... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:29

2022-10-07T11:29

2022-10-07T11:29

частичная мобилизация в россии

аляска

чукотка

россия

сша

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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Двое жителей Чукотки, задержанные на Аляске, в России оповестили все береговые службы о выходе в море, но потом заночевали на берегу и нелегально пересекли границу, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Один из них – старший - ранее судимый, имеет серьезные долги, у него начались проблемы. Он не работал, не имел недвижимости и решил так покинуть РФ. Мужчина имеет судебный запрет на выезд за границу из-за долгов. У него самого плавсредства не было, он решил обратиться к знакомому из среды коренных малочисленных народов Чукотки (КМНЧ)", - сказал собеседник.Он отметил, что у второго мужчины – коренного жителя – была легальная лодка, и он, имея разрешение, выходил на ней в море, рыбачил. При этом его неоднократно ловили на браконьерстве. Товарищ коренного жителя подговорил его отправиться за границу вместе."Они из Эгвекинота вышли на лодке, шли вдоль берега на легальных основаниях - оповещали все службы, что вышли в море. Кто-то обратил внимание, что у них с собой много топлива – несколько канистр. Дошли к точке, где от берега до берега минимальное расстояние. Ночевали на берегу, а утром ушли за границу", - сказал собеседник.Он рассказал, что представители КМНЧ по обмену ездят на Аляску к своим дальним родственникам и видят, как те живут, – практически в таких же условиях, как и КМНЧ на Чукотке. Поэтому обычно никто из жителей российского региона не переезжает к своим родным на Аляску, отметил источник.Ранее стало известно, что двух россиян задержали на острове Святого Лаврентия в 80 километрах от Чукотки, они находятся под стражей в Анкоридже. Посольство РФ в США сообщило, что в курсе задержания на Аляске двух россиян, планируется телефонный разговор с ними дипломатов. СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища. Министерство внутренней безопасности пока не ответило на запрос РИА Новости о статусе россиян и планирующихся мерах. Ряд СМИ сообщил, что мужчины могли так попытаться избежать частичной мобилизации в РФ.Источник сообщал РИА Новости, что оба жителя Чукотки поплыли на лодке на Аляску намеренно, они бежали не от призыва, а чтобы уйти от ответственности за определённые действия на территории РФ. Источник отмечал, что под призывной возраст мужчины не попадают. Другой источник рассказывал агентству, что задержанные - мужчины 1971 и 1978 годов рождения. Один из них находится под следствием за хранение и употребление наркотиков. Оба безработные, у обоих - финансовые проблемы. Источник отмечал, что пока от США не поступало информации о дальнейших действиях в отношении задержанных россиян.

https://ria.ru/20221006/publikatsiya-1821951648.html

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822130599.html

аляска

чукотка

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, аляска, чукотка, россия, сша