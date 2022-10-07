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Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки - РИА Новости, 07.10.2022
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Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки
Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки - РИА Новости, 07.10.2022
Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки
Двое жителей Чукотки, задержанные на Аляске, в России оповестили все береговые службы о выходе в море, но потом заночевали на берегу и нелегально пересекли... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:29
2022-10-07T11:29
частичная мобилизация в россии
аляска
чукотка
россия
сша
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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Двое жителей Чукотки, задержанные на Аляске, в России оповестили все береговые службы о выходе в море, но потом заночевали на берегу и нелегально пересекли границу, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Один из них – старший - ранее судимый, имеет серьезные долги, у него начались проблемы. Он не работал, не имел недвижимости и решил так покинуть РФ. Мужчина имеет судебный запрет на выезд за границу из-за долгов. У него самого плавсредства не было, он решил обратиться к знакомому из среды коренных малочисленных народов Чукотки (КМНЧ)", - сказал собеседник.Он отметил, что у второго мужчины – коренного жителя – была легальная лодка, и он, имея разрешение, выходил на ней в море, рыбачил. При этом его неоднократно ловили на браконьерстве. Товарищ коренного жителя подговорил его отправиться за границу вместе."Они из Эгвекинота вышли на лодке, шли вдоль берега на легальных основаниях - оповещали все службы, что вышли в море. Кто-то обратил внимание, что у них с собой много топлива – несколько канистр. Дошли к точке, где от берега до берега минимальное расстояние. Ночевали на берегу, а утром ушли за границу", - сказал собеседник.Он рассказал, что представители КМНЧ по обмену ездят на Аляску к своим дальним родственникам и видят, как те живут, – практически в таких же условиях, как и КМНЧ на Чукотке. Поэтому обычно никто из жителей российского региона не переезжает к своим родным на Аляску, отметил источник.Ранее стало известно, что двух россиян задержали на острове Святого Лаврентия в 80 километрах от Чукотки, они находятся под стражей в Анкоридже. Посольство РФ в США сообщило, что в курсе задержания на Аляске двух россиян, планируется телефонный разговор с ними дипломатов. СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища. Министерство внутренней безопасности пока не ответило на запрос РИА Новости о статусе россиян и планирующихся мерах. Ряд СМИ сообщил, что мужчины могли так попытаться избежать частичной мобилизации в РФ.Источник сообщал РИА Новости, что оба жителя Чукотки поплыли на лодке на Аляску намеренно, они бежали не от призыва, а чтобы уйти от ответственности за определённые действия на территории РФ. Источник отмечал, что под призывной возраст мужчины не попадают. Другой источник рассказывал агентству, что задержанные - мужчины 1971 и 1978 годов рождения. Один из них находится под следствием за хранение и употребление наркотиков. Оба безработные, у обоих - финансовые проблемы. Источник отмечал, что пока от США не поступало информации о дальнейших действиях в отношении задержанных россиян.
https://ria.ru/20221006/publikatsiya-1821951648.html
https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822130599.html
аляска
чукотка
россия
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частичная мобилизация в россии, аляска, чукотка, россия, сша
Частичная мобилизация в России, Аляска, Чукотка, Россия, США
11:29 07.10.2022
 
Источник рассказал о задержанных на Аляске жителях Чукотки

Задержанные на Аляске жители Чукотки перед выходом в море оповещали береговые службы

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в медиабанкБерингово море
Берингово море - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Берингово море. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Двое жителей Чукотки, задержанные на Аляске, в России оповестили все береговые службы о выходе в море, но потом заночевали на берегу и нелегально пересекли границу, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Один из них – старший - ранее судимый, имеет серьезные долги, у него начались проблемы. Он не работал, не имел недвижимости и решил так покинуть РФ. Мужчина имеет судебный запрет на выезд за границу из-за долгов. У него самого плавсредства не было, он решил обратиться к знакомому из среды коренных малочисленных народов Чукотки (КМНЧ)", - сказал собеседник.
Он отметил, что у второго мужчины – коренного жителя – была легальная лодка, и он, имея разрешение, выходил на ней в море, рыбачил. При этом его неоднократно ловили на браконьерстве. Товарищ коренного жителя подговорил его отправиться за границу вместе.
"Они из Эгвекинота вышли на лодке, шли вдоль берега на легальных основаниях - оповещали все службы, что вышли в море. Кто-то обратил внимание, что у них с собой много топлива – несколько канистр. Дошли к точке, где от берега до берега минимальное расстояние. Ночевали на берегу, а утром ушли за границу", - сказал собеседник.
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6 октября, 13:20
Кремль прокомментировал публикацию о якобы 700 тысячах уехавших россиянах
Он рассказал, что представители КМНЧ по обмену ездят на Аляску к своим дальним родственникам и видят, как те живут, – практически в таких же условиях, как и КМНЧ на Чукотке. Поэтому обычно никто из жителей российского региона не переезжает к своим родным на Аляску, отметил источник.
Ранее стало известно, что двух россиян задержали на острове Святого Лаврентия в 80 километрах от Чукотки, они находятся под стражей в Анкоридже. Посольство РФ в США сообщило, что в курсе задержания на Аляске двух россиян, планируется телефонный разговор с ними дипломатов. СМИ со ссылкой на сенатора США от штата Лизу Марковски сообщили, что россияне попросили убежища. Министерство внутренней безопасности пока не ответило на запрос РИА Новости о статусе россиян и планирующихся мерах. Ряд СМИ сообщил, что мужчины могли так попытаться избежать частичной мобилизации в РФ.
Источник сообщал РИА Новости, что оба жителя Чукотки поплыли на лодке на Аляску намеренно, они бежали не от призыва, а чтобы уйти от ответственности за определённые действия на территории РФ. Источник отмечал, что под призывной возраст мужчины не попадают. Другой источник рассказывал агентству, что задержанные - мужчины 1971 и 1978 годов рождения. Один из них находится под следствием за хранение и употребление наркотиков. Оба безработные, у обоих - финансовые проблемы. Источник отмечал, что пока от США не поступало информации о дальнейших действиях в отношении задержанных россиян.
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Частичная мобилизация в РоссииАляскаЧукоткаРоссияСША
 
 
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