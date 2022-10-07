https://ria.ru/20221007/oon-1822233419.html
ООН впервые назначила спецдокладчика по правам человека в России
ООН впервые назначила спецдокладчика по правам человека в России - РИА Новости, 07.10.2022
ООН впервые назначила спецдокладчика по правам человека в России
Члены Совета ООН по правам человека (СПЧ) одобрили назначение специального докладчика по России сроком на один год по просьбе западных стран, следует из... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:32
2022-10-07T14:32
2022-10-07T14:32
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ЖЕНЕВА, 7 окт – РИА Новости. Члены Совета ООН по правам человека (СПЧ) одобрили назначение специального докладчика по России сроком на один год по просьбе западных стран, следует из результатов голосования, проведенного в пятницу на 51-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве.Спецдокладчик по России назначен впервые.Президент СПЧ Федерико Вильегас подтвердил результаты голосования: 6 стран проголосовали против, 24 воздержались и 17 проголосовали за. Таким образом, предложение западных стран принято.Спецдокладчик выносит рекомендации и представляет всеобъемлющий доклад СПЧ на его 54-й сессии и на сессии ГА ООН.Страны призывают Россию сотрудничать с докладчиком в течение срока его полномочий.
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оон, россия, в мире, совет по правам человека оон (спч оон)
ООН, Россия, В мире, Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН)
ООН впервые назначила спецдокладчика по правам человека в России
Члены СПЧ ООН одобрили назначение спецдокладчика по ситуации с правами человека в России
ЖЕНЕВА, 7 окт – РИА Новости. Члены Совета ООН по правам человека (СПЧ) одобрили назначение специального докладчика по России сроком на один год по просьбе западных стран, следует из результатов голосования, проведенного в пятницу на 51-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве.
Спецдокладчик по России назначен впервые.
Президент СПЧ Федерико Вильегас подтвердил результаты голосования: 6 стран проголосовали против, 24 воздержались и 17 проголосовали за. Таким образом, предложение западных стран принято.
"(Совет) постановляет назначить специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации сроком на один год и просит обладателя мандата осуществлять мониторинг положения в области прав человека в Российской Федерации, собирать, анализировать и оценивать соответствующую информацию со всех сторон", - говорится в документе.
Спецдокладчик выносит рекомендации и представляет всеобъемлющий доклад СПЧ на его 54-й сессии и на сессии ГА ООН.
Страны призывают Россию сотрудничать с докладчиком в течение срока его полномочий.