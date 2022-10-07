https://ria.ru/20221007/ogranicheniya-1822341961.html

США ограничили поставки продукции 28 китайских компаний

США ограничили поставки продукции 28 китайских компаний - РИА Новости, 07.10.2022

США ограничили поставки продукции 28 китайских компаний

США вводят ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников, сообщило американское министерство торговли. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:43

2022-10-07T18:43

2022-10-07T18:52

сша

китай

в мире

санкции

экономика

минторг сша

министерство торговли сша

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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. США вводят ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников, сообщило американское министерство торговли."Бюро промышленности и безопасности расширяет контроль за сделками с продукцией для... производства суперкомпьютеров и полупроводников", - сказано в релизе.Министерство пояснило, что нововведение расширяет номенклатуру товаров, подлежащих лицензированию при поставках в адрес 28 юридических лиц, которые расположены в Китае.

https://ria.ru/20221007/ssha-1822290620.html

сша

китай

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, китай, в мире, санкции, экономика, минторг сша, министерство торговли сша