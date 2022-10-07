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США ограничили поставки продукции 28 китайских компаний - РИА Новости, 07.10.2022
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США ограничили поставки продукции 28 китайских компаний
США ограничили поставки продукции 28 китайских компаний - РИА Новости, 07.10.2022
США ограничили поставки продукции 28 китайских компаний
США вводят ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников, сообщило американское министерство торговли. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:43
2022-10-07T18:52
сша
китай
в мире
санкции
экономика
минторг сша
министерство торговли сша
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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. США вводят ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников, сообщило американское министерство торговли."Бюро промышленности и безопасности расширяет контроль за сделками с продукцией для... производства суперкомпьютеров и полупроводников", - сказано в релизе.Министерство пояснило, что нововведение расширяет номенклатуру товаров, подлежащих лицензированию при поставках в адрес 28 юридических лиц, которые расположены в Китае.
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сша, китай, в мире, санкции, экономика, минторг сша, министерство торговли сша
США, Китай, В мире, Санкции, Экономика, Минторг США, Министерство торговли США
18:43 07.10.2022 (обновлено: 18:52 07.10.2022)
 
США ограничили поставки продукции 28 китайских компаний

США ограничили поставки продукции для суперкомпьютеров от 28 китайских компаний

© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Город Пекин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. США вводят ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников, сообщило американское министерство торговли.
"Бюро промышленности и безопасности расширяет контроль за сделками с продукцией для... производства суперкомпьютеров и полупроводников", - сказано в релизе.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 16:40
США внесли 31 китайскую компанию в список на экспортные ограничения
Министерство пояснило, что нововведение расширяет номенклатуру товаров, подлежащих лицензированию при поставках в адрес 28 юридических лиц, которые расположены в Китае.
 
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