https://ria.ru/20221007/ogranicheniya-1822341961.html
США ограничили поставки продукции 28 китайских компаний
США ограничили поставки продукции 28 китайских компаний - РИА Новости, 07.10.2022
США ограничили поставки продукции 28 китайских компаний
США вводят ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников, сообщило американское министерство торговли. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:43
2022-10-07T18:43
2022-10-07T18:52
сша
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ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. США вводят ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников, сообщило американское министерство торговли."Бюро промышленности и безопасности расширяет контроль за сделками с продукцией для... производства суперкомпьютеров и полупроводников", - сказано в релизе.Министерство пояснило, что нововведение расширяет номенклатуру товаров, подлежащих лицензированию при поставках в адрес 28 юридических лиц, которые расположены в Китае.
https://ria.ru/20221007/ssha-1822290620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, в мире, санкции, экономика, минторг сша, министерство торговли сша
США, Китай, В мире, Санкции, Экономика, Минторг США, Министерство торговли США
18:43 07.10.2022 (обновлено: 18:52 07.10.2022)
США ограничили поставки продукции 28 китайских компаний
США ограничили поставки продукции для суперкомпьютеров от 28 китайских компаний