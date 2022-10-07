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СК заинтересовался объявлениями о продаже детей в Москве в соцсети - РИА Новости, 07.10.2022
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СК заинтересовался объявлениями о продаже детей в Москве в соцсети
СК заинтересовался объявлениями о продаже детей в Москве в соцсети - РИА Новости, 07.10.2022
СК заинтересовался объявлениями о продаже детей в Москве в соцсети
Следователи начали проверку после публикации заметки "Московского комсомольца" о москвичке, обнаружившей в одном из Telegram-каналов объявления о продаже... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:43
2022-10-07T09:43
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикации заметки "Московского комсомольца" о москвичке, обнаружившей в одном из Telegram-каналов объявления о продаже собственного 11-летнего сына и других учеников его школы, подтвердила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи ГСУСК по Москве разбираются во всех обстоятельствах", - сказала Иванова.
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Влада Копылова
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
09:43 07.10.2022
 
СК заинтересовался объявлениями о продаже детей в Москве в соцсети

СК начал проверку из-за объявлений о продаже детей в Москве в Telegram-канале

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикации заметки "Московского комсомольца" о москвичке, обнаружившей в одном из Telegram-каналов объявления о продаже собственного 11-летнего сына и других учеников его школы, подтвердила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи ГСУСК по Москве разбираются во всех обстоятельствах", - сказала Иванова.
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 08:35
В квартире на севере Москвы нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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