https://ria.ru/20221007/obyavleniya-1822143014.html
СК заинтересовался объявлениями о продаже детей в Москве в соцсети
СК заинтересовался объявлениями о продаже детей в Москве в соцсети - РИА Новости, 07.10.2022
СК заинтересовался объявлениями о продаже детей в Москве в соцсети
Следователи начали проверку после публикации заметки "Московского комсомольца" о москвичке, обнаружившей в одном из Telegram-каналов объявления о продаже... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:43
2022-10-07T09:43
2022-10-07T09:43
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикации заметки "Московского комсомольца" о москвичке, обнаружившей в одном из Telegram-каналов объявления о продаже собственного 11-летнего сына и других учеников его школы, подтвердила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи ГСУСК по Москве разбираются во всех обстоятельствах", - сказала Иванова.
https://ria.ru/20221007/delo-1822132703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК заинтересовался объявлениями о продаже детей в Москве в соцсети
СК начал проверку из-за объявлений о продаже детей в Москве в Telegram-канале