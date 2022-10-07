https://ria.ru/20221007/obyavleniya-1822143014.html

СК заинтересовался объявлениями о продаже детей в Москве в соцсети

СК заинтересовался объявлениями о продаже детей в Москве в соцсети - РИА Новости, 07.10.2022

СК заинтересовался объявлениями о продаже детей в Москве в соцсети

Следователи начали проверку после публикации заметки "Московского комсомольца" о москвичке, обнаружившей в одном из Telegram-каналов объявления о продаже... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:43

2022-10-07T09:43

2022-10-07T09:43

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикации заметки "Московского комсомольца" о москвичке, обнаружившей в одном из Telegram-каналов объявления о продаже собственного 11-летнего сына и других учеников его школы, подтвердила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи ГСУСК по Москве разбираются во всех обстоятельствах", - сказала Иванова.

https://ria.ru/20221007/delo-1822132703.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)