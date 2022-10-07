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Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/obstrely-1822173562.html
Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:43
2022-10-07T11:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк (днр)
зайцево
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.40 - населенный пункт Кирово - населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов из танка; 10.55 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено семь мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.12 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221007/dnr-1822153754.html
донецк (днр)
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вооруженные силы украины, донецк (днр), зайцево
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк (ДНР), Зайцево
11:43 07.10.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево
Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.40 - населенный пункт Кирово - населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов из танка; 10.55 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено семь мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 10.12 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Боец российских войск во время стрельбы из гаубицы Д30 по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
10:36Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)Зайцево
 
 
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