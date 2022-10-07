https://ria.ru/20221007/obstrely-1822173562.html

Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:43

2022-10-07T11:43

2022-10-07T11:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк (днр)

зайцево

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774986386_0:171:3097:1913_1920x0_80_0_0_945d093afae2c5a69d1012f18b58f1ac.jpg

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.40 - населенный пункт Кирово - населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов из танка; 10.55 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено семь мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.12 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221007/dnr-1822153754.html

донецк (днр)

зайцево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк (днр), зайцево