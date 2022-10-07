Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево
Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Широкой Балке 18 снарядов, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.40 - населенный пункт Кирово - населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов из танка; 10.55 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено семь мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 10.12 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.