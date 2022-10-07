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ВСУ повредили несколько домов при обстреле Волфино в Курской области - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/obstrel-1822388581.html
ВСУ повредили несколько домов при обстреле Волфино в Курской области
ВСУ повредили несколько домов при обстреле Волфино в Курской области - РИА Новости, 07.10.2022
ВСУ повредили несколько домов при обстреле Волфино в Курской области
Несколько домов и автомобиль повреждены в результате обстрела поселка Волфино Курской области, среди жителей пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T22:55
2022-10-07T22:55
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
курская область
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Несколько домов и автомобиль повреждены в результате обстрела поселка Волфино Курской области, среди жителей пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт."Сегодня ВСУ обстреляли поселок Волфино Глушковского района. Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет. Но есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно. Сейчас решаем вопрос по необходимости переселения жильцов. В беде никого не бросим", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.Ранее село Волфино Глушковского района Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины 20 сентября. Одна из местных жительниц получила осколочные ранения и была госпитализирована. Глушковский район, к которому относится село Волфино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в селе Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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происшествия, роман старовойт, курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Роман Старовойт, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
22:55 07.10.2022
 
ВСУ повредили несколько домов при обстреле Волфино в Курской области

ВСУ повредили несколько домов и машину при обстреле поселка Волфино в Курской области

© Фото : официальный телеграм-канал губернатора Курской областиПоследствия обстрела села в Курской области со стороны украинских войск
Последствия обстрела села в Курской области со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : официальный телеграм-канал губернатора Курской области
Последствия обстрела села в Курской области со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Несколько домов и автомобиль повреждены в результате обстрела поселка Волфино Курской области, среди жителей пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Сегодня ВСУ обстреляли поселок Волфино Глушковского района. Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет. Но есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно. Сейчас решаем вопрос по необходимости переселения жильцов. В беде никого не бросим", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее село Волфино Глушковского района Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины 20 сентября. Одна из местных жительниц получила осколочные ранения и была госпитализирована. Глушковский район, к которому относится село Волфино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в селе Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоман СтаровойтКурская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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