https://ria.ru/20221007/obstrel-1822351806.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 21 снаряд и мину калибром 152 и 120 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:14

2022-10-07T19:14

2022-10-07T19:14

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

украина

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 21 снаряд и мину калибром 152 и 120 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.35 - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметра; 17.53 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров... 18.04 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров; 18.05 - населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметра", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

украина

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в мире, горловка, донецк (днр), украина, стирол, сцкк