https://ria.ru/20221007/obstrel-1822210375.html

В Белгородской области обстреляли село Щетиновка

В Белгородской области обстреляли село Щетиновка - РИА Новости, 07.10.2022

В Белгородской области обстреляли село Щетиновка

Село Щетиновка Белгородского района обстреляно со стороны Украины, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:20

2022-10-07T13:20

2022-10-07T13:20

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

украина

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681189_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d9979a481221df52221e72c69a282305.jpg

БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Село Щетиновка Белгородского района обстреляно со стороны Украины, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В это время в Белгородском районе в селе Щетиновка идёт обстрел. Пострадал один мирный житель. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. По докладу главы, жизни ничего не угрожает. И всё, что от нас зависит, постараемся быстро и максимально сделать", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220930/belgorod-1820488088.html

белгородская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, украина, ситуация в днр и лнр, россия