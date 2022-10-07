https://ria.ru/20221007/obstrel-1822210375.html
В Белгородской области обстреляли село Щетиновка
В Белгородской области обстреляли село Щетиновка - РИА Новости, 07.10.2022
В Белгородской области обстреляли село Щетиновка
Село Щетиновка Белгородского района обстреляно со стороны Украины, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:20
2022-10-07T13:20
2022-10-07T13:20
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
украина
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россия
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БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Село Щетиновка Белгородского района обстреляно со стороны Украины, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В это время в Белгородском районе в селе Щетиновка идёт обстрел. Пострадал один мирный житель. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. По докладу главы, жизни ничего не угрожает. И всё, что от нас зависит, постараемся быстро и максимально сделать", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220930/belgorod-1820488088.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Белгородской области обстреляли село Щетиновка
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Щетиновка со стороны Украины