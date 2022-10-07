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Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:18
2022-10-07T12:18
2022-10-07T12:18
специальная военная операция на украине
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горловка
донецк (днр)
нато
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.26 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.27 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.50 и 11.58 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка по три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, донецк (днр), нато, макеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), НАТО, Макеевка
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли натовскими снарядами Донецк, Горловку и Макеевку