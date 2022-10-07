https://ria.ru/20221007/obstrel-1822116495.html
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска в ночь на пятницу вновь обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, сработала ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T01:56
2022-10-07T01:56
2022-10-07T01:57
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу вновь обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, сработала ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает администрация города."В 01.00 Новая Каховка вновь под вражеским обстрелом. Первым 7 октября. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.Украинские вооруженные формирования регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, жилым массивам, рынкам и предприятиям.
https://ria.ru/20221002/obstrel-1821038169.html
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новая каховка, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Херсон
01:56 07.10.2022 (обновлено: 01:57 07.10.2022)
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска в пятницу обстреляли Новую Каховку, прогремело 10 взрывов