https://ria.ru/20221007/obstrel-1822116495.html

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска в ночь на пятницу вновь обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, сработала ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T01:56

2022-10-07T01:56

2022-10-07T01:57

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

херсон

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу вновь обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, сработала ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает администрация города."В 01.00 Новая Каховка вновь под вражеским обстрелом. Первым 7 октября. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.Украинские вооруженные формирования регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, жилым массивам, рынкам и предприятиям.

https://ria.ru/20221002/obstrel-1821038169.html

новая каховка

херсонская область

херсон

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новая каховка, херсонская область , херсон