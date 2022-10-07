https://ria.ru/20221007/obstrel-1822114575.html

Украинские войска ночью обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска ночью обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска ночью обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра в ночь на пятницу, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T01:04

2022-10-07T01:04

2022-10-07T01:05

донецк (днр)

украина

красногоровка

сцкк

нато

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра в ночь на пятницу, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221001/dnr-1820917196.html

донецк (днр)

украина

красногоровка

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донецк (днр), украина, красногоровка, сцкк, нато