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Украинские войска ночью обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/obstrel-1822114575.html
Украинские войска ночью обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска ночью обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска ночью обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра в ночь на пятницу, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T01:04
2022-10-07T01:05
донецк (днр)
украина
красногоровка
сцкк
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра в ночь на пятницу, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221001/dnr-1820917196.html
донецк (днр)
украина
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донецк (днр), украина, красногоровка, сцкк, нато
Донецк (ДНР), Украина, Красногоровка, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине
01:04 07.10.2022 (обновлено: 01:05 07.10.2022)
 
Украинские войска ночью обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка
Жилой дом в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жилой дом в Киевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра в ночь на пятницу, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 22:41Специальная военная операция на Украине
За сутки при обстрелах ДНР семь человек погибли и девять пострадали
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаКрасногоровкаСЦККНАТО
 
 
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