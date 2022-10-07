https://ria.ru/20221007/oborona-1822139712.html

ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области

ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022

ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области

Украинские войска уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:28

2022-10-07T09:28

2022-10-07T09:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Они (украинские войска - ред.) уперлись в эшелонированную оборону. Все стабильно. Никаких прорывов нет и не будет", - сказал Стремоусов.Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.

https://ria.ru/20221007/rasstrel-1822138149.html

херсонская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, херсонская область , кирилл стремоусов