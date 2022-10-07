https://ria.ru/20221007/oborona-1822139712.html
ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022
ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
Украинские войска уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:28
2022-10-07T09:28
2022-10-07T09:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Они (украинские войска - ред.) уперлись в эшелонированную оборону. Все стабильно. Никаких прорывов нет и не будет", - сказал Стремоусов.Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.
https://ria.ru/20221007/rasstrel-1822138149.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
09:28 07.10.2022 (обновлено: 09:35 07.10.2022)
ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
Стремоусов: украинские войска уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Они (украинские войска - ред.) уперлись в эшелонированную оборону. Все стабильно. Никаких прорывов нет и не будет", - сказал Стремоусов.
Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.