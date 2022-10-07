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Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости, 07.10.2022
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Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине
Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости, 07.10.2022
Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине
Около трети государств-членов Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, среди них — Аргентина,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T03:27
2022-10-07T03:33
в мире
украина
россия
организация американских государств
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МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Около трети государств-членов Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, среди них — Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика.ОАГ в апреле лишила Россию статуса постоянного наблюдателя из-за спецоперации на Украине.Как сообщается в блоге организации, к резолюции "О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине" присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай.Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, россия, организация американских государств
В мире, Украина, Россия, Организация американских государств
03:27 07.10.2022 (обновлено: 03:33 07.10.2022)
 
Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине

Девять членов ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине

© AP Photo / Luis BenavidesЗаседание ОАГ
Заседание ОАГ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Luis Benavides
Заседание ОАГ. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Около трети государств-членов Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, среди них — Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика.
ОАГ в апреле лишила Россию статуса постоянного наблюдателя из-за спецоперации на Украине.
Как сообщается в блоге организации, к резолюции "О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине" присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай.
Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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