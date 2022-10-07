03:27 07.10.2022 (обновлено: 03:33 07.10.2022)
Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине
Девять членов ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине
© AP Photo / Luis BenavidesЗаседание ОАГ
© AP Photo / Luis Benavides
Заседание ОАГ. Архивное фото
МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Около трети государств-членов Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, среди них — Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика.
Как сообщается в блоге организации, к резолюции "О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине" присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай.
Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.