https://ria.ru/20221007/oag-1822118892.html

Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине

Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости, 07.10.2022

Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине

Около трети государств-членов Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, среди них — Аргентина,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T03:27

2022-10-07T03:27

2022-10-07T03:33

в мире

украина

россия

организация американских государств

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МЕХИКО, 7 окт - РИА Новости. Около трети государств-членов Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, среди них — Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика.ОАГ в апреле лишила Россию статуса постоянного наблюдателя из-за спецоперации на Украине.Как сообщается в блоге организации, к резолюции "О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине" присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай.Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220723/latinskaya-amerika-1804512696.html

украина

россия

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, организация американских государств