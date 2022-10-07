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В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов - РИА Новости, 07.10.2022
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В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов - РИА Новости, 07.10.2022
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город нелегальных мигрантов и беженцев. Об этом он заявил в пятницу в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:23
2022-10-07T19:48
в мире
рон десантис
нью-йорк (город)
сша
мексика
мигранты
миграция
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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город нелегальных мигрантов и беженцев. Об этом он заявил в пятницу в ходе пресс-конференции.По утверждению Адамса, в город уже прибыли более 17 тысяч беженцев, в основном из Южной Америки, которых доставляют в Нью-Йорк автобусами с южной границы США начиная с апреля 2022 года. Всего же временные убежища предоставлены более чем 61 тысяче человек."Мы ожидаем потратить не менее одного миллиарда долларов до конца фискального года на этот кризис", — добавил он."Многие из ищущих убежище не знают, куда они направляются и что их ждет после прибытия. С начала сентября мы видим в среднем пять-шесть автобусов ежедневно", — сообщил мэр, отметив, что в четверг в город прибыли не менее девяти автобусов.По оценкам властей, если темпы роста миграционного потока сохранятся, в ближайший год число беженцев, прибывших в Нью-Йорк, превысит 100 тысяч человек.Отправкой мигрантов автобусами в "города-убежища" Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго занимается губернатор штата Техас Грег Эббот. Помимо него, высылает беженцев и губернатор штата Флорида Рон Десантис в знак протеста против либеральной миграционной политики демократов.В Белом доме заявляют, что губернаторы-республиканцы используют прибывающих в США незаконных мигрантов в качестве заложников в собственных политических целях.Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг исторического максимума цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Число задержанных американскими властями на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.Согласно данным пограничной службы США, американские власти за последние 11 месяцев более двух миллионов раз задерживали мигрантов на границе с Мексикой, в годовом выражении это значительно превышает цифры 2021 года, сообщает издание The Washington Post.
https://ria.ru/20220920/migratsiya-1818296976.html
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в мире, рон десантис, нью-йорк (город), сша, мексика, мигранты, миграция
В мире, Рон Десантис, Нью-Йорк (город), США, Мексика, Мигранты, Миграция
19:23 07.10.2022 (обновлено: 19:48 07.10.2022)
 
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

Мэр Нью-Йорка Адамс ввел режим ЧС из-за наплыва в город нелегальных мигрантов

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкПрохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город нелегальных мигрантов и беженцев. Об этом он заявил в пятницу в ходе пресс-конференции.

"Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк и выпускаю исполнительный указ, который официально поручит всем соответствующим агентствам координировать усилия для создания центров гуманитарной помощи", — объявил он.

По утверждению Адамса, в город уже прибыли более 17 тысяч беженцев, в основном из Южной Америки, которых доставляют в Нью-Йорк автобусами с южной границы США начиная с апреля 2022 года. Всего же временные убежища предоставлены более чем 61 тысяче человек.
"Мы ожидаем потратить не менее одного миллиарда долларов до конца фискального года на этот кризис", — добавил он.
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"Многие из ищущих убежище не знают, куда они направляются и что их ждет после прибытия. С начала сентября мы видим в среднем пять-шесть автобусов ежедневно", — сообщил мэр, отметив, что в четверг в город прибыли не менее девяти автобусов.
По оценкам властей, если темпы роста миграционного потока сохранятся, в ближайший год число беженцев, прибывших в Нью-Йорк, превысит 100 тысяч человек.
Отправкой мигрантов автобусами в "города-убежища" Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго занимается губернатор штата Техас Грег Эббот. Помимо него, высылает беженцев и губернатор штата Флорида Рон Десантис в знак протеста против либеральной миграционной политики демократов.
В Белом доме заявляют, что губернаторы-республиканцы используют прибывающих в США незаконных мигрантов в качестве заложников в собственных политических целях.
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Согласно данным пограничной службы США, американские власти за последние 11 месяцев более двух миллионов раз задерживали мигрантов на границе с Мексикой, в годовом выражении это значительно превышает цифры 2021 года, сообщает издание The Washington Post.
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