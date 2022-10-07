https://ria.ru/20221007/nyu-york-1822354173.html

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов - РИА Новости, 07.10.2022

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город нелегальных мигрантов и беженцев. Об этом он заявил в пятницу в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:23

2022-10-07T19:23

2022-10-07T19:48

в мире

рон десантис

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миграция

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ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город нелегальных мигрантов и беженцев. Об этом он заявил в пятницу в ходе пресс-конференции.По утверждению Адамса, в город уже прибыли более 17 тысяч беженцев, в основном из Южной Америки, которых доставляют в Нью-Йорк автобусами с южной границы США начиная с апреля 2022 года. Всего же временные убежища предоставлены более чем 61 тысяче человек."Мы ожидаем потратить не менее одного миллиарда долларов до конца фискального года на этот кризис", — добавил он."Многие из ищущих убежище не знают, куда они направляются и что их ждет после прибытия. С начала сентября мы видим в среднем пять-шесть автобусов ежедневно", — сообщил мэр, отметив, что в четверг в город прибыли не менее девяти автобусов.По оценкам властей, если темпы роста миграционного потока сохранятся, в ближайший год число беженцев, прибывших в Нью-Йорк, превысит 100 тысяч человек.Отправкой мигрантов автобусами в "города-убежища" Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго занимается губернатор штата Техас Грег Эббот. Помимо него, высылает беженцев и губернатор штата Флорида Рон Десантис в знак протеста против либеральной миграционной политики демократов.В Белом доме заявляют, что губернаторы-республиканцы используют прибывающих в США незаконных мигрантов в качестве заложников в собственных политических целях.Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг исторического максимума цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Число задержанных американскими властями на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.Согласно данным пограничной службы США, американские власти за последние 11 месяцев более двух миллионов раз задерживали мигрантов на границе с Мексикой, в годовом выражении это значительно превышает цифры 2021 года, сообщает издание The Washington Post.

https://ria.ru/20220920/migratsiya-1818296976.html

https://ria.ru/20220830/immigratsiya-1813235289.html

https://ria.ru/20220904/migranty-1814296347.html

нью-йорк (город)

сша

мексика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рон десантис, нью-йорк (город), сша, мексика, мигранты, миграция