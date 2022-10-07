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В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях - РИА Новости, 07.10.2022
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В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях
В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях - РИА Новости, 07.10.2022
В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях
Полиция Норвегии совместно с минобороны королевства расследует более 30 сообщений о появлении в небе над нефтегазовыми объектами Северного моря неопознанных... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:00
2022-10-07T17:00
в мире
норвегия
северное море
авария на "северных потоках"
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МУРМАНСК, 7 окт - РИА Новости. Полиция Норвегии совместно с минобороны королевства расследует более 30 сообщений о появлении в небе над нефтегазовыми объектами Северного моря неопознанных беспилотников, сообщила телерадиокомпания NRK."Полиция получила значительное количество сообщений о том, что у нефтяных и газовых месторождений в Северном море появились неопознанные дроны. Полиция и министерство обороны начали расследование", - говорится в сообщении.Сообщается, что подозреваемых пока не выявили. "Мы полагаем, что целью может быть нагнетание страха, тревоги и ощущения угрозы", - приводятся в сообщении слова сотрудника отдела полиции Юго-западного округа Амунда Ревхайма.Сообщается, что корабль береговой охраны KV Sortland патрулирует у месторождения Troll A в Северном море. Вооруженные силы также контролируют ситуацию на нескольких нефтегазовых объектах. После того, как полицейский округ начал расследование активности беспилотников, поступило много сообщений о новых случаях.В Норвегии по закону не разрешено использовать беспилотники вблизи энергетических объектов, дроны не должны приближаться к морским платформам ближе, чем на 500 метров.
https://ria.ru/20221002/drony-1820969833.html
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в мире, норвегия, северное море, авария на "северных потоках"
В мире, Норвегия, Северное море, Авария на "Северных потоках"
17:00 07.10.2022
 
В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях

Норвежская полиция расследует десятки сообщений о неопознанных дронах на месторождениях

© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Depositphotos / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
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МУРМАНСК, 7 окт - РИА Новости. Полиция Норвегии совместно с минобороны королевства расследует более 30 сообщений о появлении в небе над нефтегазовыми объектами Северного моря неопознанных беспилотников, сообщила телерадиокомпания NRK.
"Полиция получила значительное количество сообщений о том, что у нефтяных и газовых месторождений в Северном море появились неопознанные дроны. Полиция и министерство обороны начали расследование", - говорится в сообщении.
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Над полигоном бундесвера заметили неизвестные дроны, сообщили СМИ
Сообщается, что подозреваемых пока не выявили. "Мы полагаем, что целью может быть нагнетание страха, тревоги и ощущения угрозы", - приводятся в сообщении слова сотрудника отдела полиции Юго-западного округа Амунда Ревхайма.
Сообщается, что корабль береговой охраны KV Sortland патрулирует у месторождения Troll A в Северном море. Вооруженные силы также контролируют ситуацию на нескольких нефтегазовых объектах. После того, как полицейский округ начал расследование активности беспилотников, поступило много сообщений о новых случаях.
"Количество зарегистрированных случаев значительно больше, чем то, о котором говорят в СМИ. На данный момент мы опросили около 30 человек, которые считают, что видели беспилотники", - пояснил представитель полиции.
В Норвегии по закону не разрешено использовать беспилотники вблизи энергетических объектов, дроны не должны приближаться к морским платформам ближе, чем на 500 метров.
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У газовых платформ в Северном море заметили неопознанные дроны
 
В миреНорвегияСеверное мореАвария на "Северных потоках"
 
 
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