https://ria.ru/20221007/norvegiya-1822299540.html
В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях
В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях - РИА Новости, 07.10.2022
В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях
Полиция Норвегии совместно с минобороны королевства расследует более 30 сообщений о появлении в небе над нефтегазовыми объектами Северного моря неопознанных... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:00
2022-10-07T17:00
2022-10-07T17:00
в мире
норвегия
северное море
авария на "северных потоках"
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МУРМАНСК, 7 окт - РИА Новости. Полиция Норвегии совместно с минобороны королевства расследует более 30 сообщений о появлении в небе над нефтегазовыми объектами Северного моря неопознанных беспилотников, сообщила телерадиокомпания NRK."Полиция получила значительное количество сообщений о том, что у нефтяных и газовых месторождений в Северном море появились неопознанные дроны. Полиция и министерство обороны начали расследование", - говорится в сообщении.Сообщается, что подозреваемых пока не выявили. "Мы полагаем, что целью может быть нагнетание страха, тревоги и ощущения угрозы", - приводятся в сообщении слова сотрудника отдела полиции Юго-западного округа Амунда Ревхайма.Сообщается, что корабль береговой охраны KV Sortland патрулирует у месторождения Troll A в Северном море. Вооруженные силы также контролируют ситуацию на нескольких нефтегазовых объектах. После того, как полицейский округ начал расследование активности беспилотников, поступило много сообщений о новых случаях.В Норвегии по закону не разрешено использовать беспилотники вблизи энергетических объектов, дроны не должны приближаться к морским платформам ближе, чем на 500 метров.
https://ria.ru/20221002/drony-1820969833.html
https://ria.ru/20221004/drony-1821525424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, северное море, авария на "северных потоках"
В мире, Норвегия, Северное море, Авария на "Северных потоках"
В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях
Норвежская полиция расследует десятки сообщений о неопознанных дронах на месторождениях
МУРМАНСК, 7 окт - РИА Новости.
Полиция Норвегии совместно с минобороны королевства расследует более 30 сообщений о появлении в небе над нефтегазовыми объектами Северного моря неопознанных беспилотников, сообщила телерадиокомпания NRK
.
"Полиция получила значительное количество сообщений о том, что у нефтяных и газовых месторождений в Северном море появились неопознанные дроны. Полиция и министерство обороны начали расследование", - говорится в сообщении.
Сообщается, что подозреваемых пока не выявили. "Мы полагаем, что целью может быть нагнетание страха, тревоги и ощущения угрозы", - приводятся в сообщении слова сотрудника отдела полиции Юго-западного округа Амунда Ревхайма.
Сообщается, что корабль береговой охраны KV Sortland патрулирует у месторождения Troll A в Северном море. Вооруженные силы также контролируют ситуацию на нескольких нефтегазовых объектах. После того, как полицейский округ начал расследование активности беспилотников, поступило много сообщений о новых случаях.
"Количество зарегистрированных случаев значительно больше, чем то, о котором говорят в СМИ. На данный момент мы опросили около 30 человек, которые считают, что видели беспилотники", - пояснил представитель полиции.
В Норвегии
по закону не разрешено использовать беспилотники вблизи энергетических объектов, дроны не должны приближаться к морским платформам ближе, чем на 500 метров.