https://ria.ru/20221007/norvegiya-1822299540.html

В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях

В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях - РИА Новости, 07.10.2022

В полицию Норвегии поступили десятки сообщений о дронах на месторождениях

Полиция Норвегии совместно с минобороны королевства расследует более 30 сообщений о появлении в небе над нефтегазовыми объектами Северного моря неопознанных... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:00

2022-10-07T17:00

2022-10-07T17:00

в мире

норвегия

северное море

авария на "северных потоках"

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МУРМАНСК, 7 окт - РИА Новости. Полиция Норвегии совместно с минобороны королевства расследует более 30 сообщений о появлении в небе над нефтегазовыми объектами Северного моря неопознанных беспилотников, сообщила телерадиокомпания NRK."Полиция получила значительное количество сообщений о том, что у нефтяных и газовых месторождений в Северном море появились неопознанные дроны. Полиция и министерство обороны начали расследование", - говорится в сообщении.Сообщается, что подозреваемых пока не выявили. "Мы полагаем, что целью может быть нагнетание страха, тревоги и ощущения угрозы", - приводятся в сообщении слова сотрудника отдела полиции Юго-западного округа Амунда Ревхайма.Сообщается, что корабль береговой охраны KV Sortland патрулирует у месторождения Troll A в Северном море. Вооруженные силы также контролируют ситуацию на нескольких нефтегазовых объектах. После того, как полицейский округ начал расследование активности беспилотников, поступило много сообщений о новых случаях.В Норвегии по закону не разрешено использовать беспилотники вблизи энергетических объектов, дроны не должны приближаться к морским платформам ближе, чем на 500 метров.

https://ria.ru/20221002/drony-1820969833.html

https://ria.ru/20221004/drony-1821525424.html

норвегия

северное море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, норвегия, северное море, авария на "северных потоках"