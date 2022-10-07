https://ria.ru/20221007/nobelevka-1822302313.html
Нобелевская премия мира стала политическим инструментом, заявил Слуцкий
Нобелевская премия мира стала политическим инструментом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.10.2022
Нобелевская премия мира стала политическим инструментом, заявил Слуцкий
Нобелевскую премию мира девальвируют конъюнктурный подход и двойные стандарты, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:05
2022-10-07T17:05
2022-10-07T17:05
в мире
алесь беляцкий (александр беляцкий)
россия
донецкая народная республика
донбасс
агентство по международному развитию сша
нобелевская премия мира
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нобелевскую премию мира девальвируют конъюнктурный подход и двойные стандарты, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод"."Конъюнктурный подход и следование западным двойным стандартам девальвирует и размывает саму суть премии", - сообщил Слуцкий РИА Новости.Нобелевскую премию мира в очередной раз превратили в политический инструмент, ее вновь присудили "правильным" активистам и так называемым правозащитникам, сообщил парламентарий журналистам."Чего только стоит украинский "Центр гражданских свобод". На сайте этой с позволения сказать организации - сплошные обвинения России в "оккупации", статьи о "российском вторжении", о помощи Запада. И ни слова о тысячах убитых украинскими боевиками мирных жителей Донбасса! А референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях названы "фиктивными". Какая избирательная правозащита! У жителей Донбасса права на жизнь и самоопределения, следуя логике центра, нет. Впрочем, ничего удивительного. Ведь первым в списке спонсоров там стоит USAID", - отметил он.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована
https://ria.ru/20220114/mosgorsud-1767889809.html
https://ria.ru/20221007/nobel-1822237447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алесь беляцкий (александр беляцкий), россия, донецкая народная республика, донбасс, агентство по международному развитию сша, нобелевская премия мира
В мире, Алесь Беляцкий (Александр Беляцкий), Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Агентство по международному развитию США, Нобелевская премия мира
Нобелевская премия мира стала политическим инструментом, заявил Слуцкий
Слуцкий: конъюнктурный подход и двойные стандарты девальвирует Нобелевскую премию мира