https://ria.ru/20221007/nobelevka-1822302313.html

Нобелевская премия мира стала политическим инструментом, заявил Слуцкий

Нобелевская премия мира стала политическим инструментом, заявил Слуцкий - РИА Новости, 07.10.2022

Нобелевская премия мира стала политическим инструментом, заявил Слуцкий

Нобелевскую премию мира девальвируют конъюнктурный подход и двойные стандарты, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:05

2022-10-07T17:05

2022-10-07T17:05

в мире

алесь беляцкий (александр беляцкий)

россия

донецкая народная республика

донбасс

агентство по международному развитию сша

нобелевская премия мира

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нобелевскую премию мира девальвируют конъюнктурный подход и двойные стандарты, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод"."Конъюнктурный подход и следование западным двойным стандартам девальвирует и размывает саму суть премии", - сообщил Слуцкий РИА Новости.Нобелевскую премию мира в очередной раз превратили в политический инструмент, ее вновь присудили "правильным" активистам и так называемым правозащитникам, сообщил парламентарий журналистам."Чего только стоит украинский "Центр гражданских свобод". На сайте этой с позволения сказать организации - сплошные обвинения России в "оккупации", статьи о "российском вторжении", о помощи Запада. И ни слова о тысячах убитых украинскими боевиками мирных жителей Донбасса! А референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях названы "фиктивными". Какая избирательная правозащита! У жителей Донбасса права на жизнь и самоопределения, следуя логике центра, нет. Впрочем, ничего удивительного. Ведь первым в списке спонсоров там стоит USAID", - отметил он.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована

https://ria.ru/20220114/mosgorsud-1767889809.html

https://ria.ru/20221007/nobel-1822237447.html

россия

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алесь беляцкий (александр беляцкий), россия, донецкая народная республика, донбасс, агентство по международному развитию сша, нобелевская премия мира