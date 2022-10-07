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МИД Белоруссии назвал решение Нобелевского комитета политизированным

МИД Белоруссии назвал решение Нобелевского комитета политизированным - РИА Новости, 07.10.2022

МИД Белоруссии назвал решение Нобелевского комитета политизированным

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что в последние годы ряд принципиальных решений Нобелевского комитета настолько политизированы, РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:39

2022-10-07T14:39

2022-10-07T14:49

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мид белоруссии

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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что в последние годы ряд принципиальных решений Нобелевского комитета настолько политизированы, что "Нобель замучался переворачиваться в гробу".Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* (признана иноагентом в РФ и ликвидирована) и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод"."Вы знаете, в последние годы ряд принципиальных решений - а мы говорим о премии мира - Нобелевского комитета настолько политизированы, что, извините, Альфред Нобель замучался переворачиваться в гробу. Но это их кухня и их совесть, мы не хотим в это влезать и что-то комментировать. Мы просто на определенном этапе потеряли к этому всякий интерес", - сказал Глаз.Ряд сотрудников центра "Весна" находятся в Белоруссии под стражей. Лидеры центра, включая Беляцкого, были задержаны в июле 2021 года. Тогда правозащитный центр сообщил, что задержание прошло в рамках уголовного дела по статьям "организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "уклонение от уплаты налогов". В СК заявляли, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.Позже правозащитники сообщили, что Беляцкий обвиняется в незаконном перемещении через границу денежных средств в крупном размере организованной группой, а также в финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок. По этим статьям ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет.Беляцкий в 2011 году был осужден на четыре с половиной года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное преследование правозащитника началось из-за информации о его счетах в иностранных банках, которую минюст Литвы и генпрокуратура Польши передали белорусским властям. Правозащитник пояснял, что это средства иностранной помощи на правозащитную деятельность организации.В период протестов после президентских выборов 2020 года Беляцкий вошел в координационный совет белорусской оппозиции, созданный по инициативе выехавшей в Литву экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована

https://ria.ru/20221007/premiya-1822219587.html

https://ria.ru/20221007/premiya-1822214490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, алесь беляцкий (александр беляцкий), альфред нобель, нобелевская премия мира, мид белоруссии