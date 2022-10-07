14:39 07.10.2022 (обновлено: 14:49 07.10.2022)
МИД Белоруссии назвал решение Нобелевского комитета политизированным
МИД Белоруссии: от многих решений комитета Нобель замучался переворачиваться в гробу
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что в последние годы ряд принципиальных решений Нобелевского комитета настолько политизированы, что "Нобель замучался переворачиваться в гробу".
Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* (признана иноагентом в РФ и ликвидирована) и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".
"Вы знаете, в последние годы ряд принципиальных решений - а мы говорим о премии мира - Нобелевского комитета настолько политизированы, что, извините, Альфред Нобель замучался переворачиваться в гробу. Но это их кухня и их совесть, мы не хотим в это влезать и что-то комментировать. Мы просто на определенном этапе потеряли к этому всякий интерес", - сказал Глаз.
Ряд сотрудников центра "Весна" находятся в Белоруссии под стражей. Лидеры центра, включая Беляцкого, были задержаны в июле 2021 года. Тогда правозащитный центр сообщил, что задержание прошло в рамках уголовного дела по статьям "организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" и "уклонение от уплаты налогов". В СК заявляли, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ страны причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
Позже правозащитники сообщили, что Беляцкий обвиняется в незаконном перемещении через границу денежных средств в крупном размере организованной группой, а также в финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок. По этим статьям ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет.
Беляцкий в 2011 году был осужден на четыре с половиной года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное преследование правозащитника началось из-за информации о его счетах в иностранных банках, которую минюст Литвы и генпрокуратура Польши передали белорусским властям. Правозащитник пояснял, что это средства иностранной помощи на правозащитную деятельность организации.
В период протестов после президентских выборов 2020 года Беляцкий вошел в координационный совет белорусской оппозиции, созданный по инициативе выехавшей в Литву экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована
30 декабря 2021, 16:16Минск признал материалы правозащитного центра "Весна" экстремистскими