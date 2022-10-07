https://ria.ru/20221007/nischeta-1822123090.html

Британцы решили мерзнуть до последнего, чтобы избежать нищеты

Британцы решили мерзнуть до последнего, чтобы избежать нищеты - РИА Новости, 07.10.2022

Британцы решили мерзнуть до последнего, чтобы избежать нищеты

Британское издание The Guardian рассказало, как рядовые жители королевства пытаются согреться и сократить расходы на электроэнергию после повышения цен. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T05:22

2022-10-07T05:22

2022-10-07T05:22

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Британское издание The Guardian рассказало, как рядовые жители королевства пытаются согреться и сократить расходы на электроэнергию после повышения цен.Илона Хьюз – 52-летний инвалид - откладывает включение центрального отопления в своей однокомнатной квартире в Лондоне, несмотря на то, что это отразится на ее здоровье. "Я живу под пледами — хотя мне 52 года, я веду себя так, как будто мне 99 лет. Я реально не знаю, как переживу эту зиму — использовать ли центральное отопление, чтобы защитить свое здоровье и накопить долги, или жить в состоянии нищеты", - рассказала женщина.Джо Лав – 64-летняя уборщица – живет в 200-летнем коттедже в Пембрукшире, который протекает, в этом году без отопления она планирует продержаться до конца ноября. Чтобы вынести холод в своем доме она носит халат, пуховик и шапку.Кэрол Энн Кроуфорд, 67-летний тренер по риторике из Эдинбурга, постоянно следит за умным счетчиком, когда включает любой электроприбор. Кроуфорд обычно включала отопление к середине сентября, в этом году она планирует не включать его как можно дольше.Ранее Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании предупредило, что верхний предел цен на электричество для домохозяйств поднимется с 1 октября на 80% — средний счет достигнет рекордных 3549 фунтов стерлингов в год (около четырех тысяч долларов). По прогнозу консалтинговой компании Auxilione, в январе показатель перевалит за пять тысяч фунтов, а с апреля — 6,5 тысячи.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса

https://ria.ru/20221006/elektroenergiya-1821725631.html

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в мире, великобритания, украина, россия