https://ria.ru/20221007/neft-1822358791.html
США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью, сообщили СМИ
США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью, сообщили СМИ
США вывезли из Сирии на север Ирака 50 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:37
2022-10-07T19:37
2022-10-07T19:37
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США вывезли из Сирии на север Ирака 50 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.Как заявили источники в окрестностях поселения Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасеке, американская колонна, состоящая из 50 бензовозов с сирийской нефтью, выехала в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов, Дамаск добивается этой компенсации.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, ирак, вооруженные силы сша, нефть
В мире, Сирия, США, Ирак, Вооруженные силы США, Нефть
США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью, сообщили СМИ
SANA: США вывезли из Сирии на север Ирака 50 автоцистерн с нефтью