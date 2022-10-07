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США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
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США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью, сообщили СМИ
США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.10.2022
США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью, сообщили СМИ
США вывезли из Сирии на север Ирака 50 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:37
2022-10-07T19:37
в мире
сирия
сша
ирак
вооруженные силы сша
нефть
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США вывезли из Сирии на север Ирака 50 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.Как заявили источники в окрестностях поселения Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасеке, американская колонна, состоящая из 50 бензовозов с сирийской нефтью, выехала в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов, Дамаск добивается этой компенсации.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html
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в мире, сирия, сша, ирак, вооруженные силы сша, нефть
В мире, Сирия, США, Ирак, Вооруженные силы США, Нефть
19:37 07.10.2022
 
США вывезли из Сирии в Ирак 50 автоцистерн с нефтью, сообщили СМИ

SANA: США вывезли из Сирии на север Ирака 50 автоцистерн с нефтью

© Фото : SANAВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : SANA
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США вывезли из Сирии на север Ирака 50 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.
Как заявили источники в окрестностях поселения Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасеке, американская колонна, состоящая из 50 бензовозов с сирийской нефтью, выехала в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
18:37
В США потребовали от Байдена "ударить" по Эр-Рияду за крен в сторону Москвы
Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов, Дамаск добивается этой компенсации.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
12:07
Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти
 
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