https://ria.ru/20221007/neft-1822182790.html

Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти

Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти - РИА Новости, 07.10.2022

Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение ОПЕК+ снизить добычу связано с решением Запада ввести потолок цен на российскую нефть. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:07

2022-10-07T12:07

2022-10-07T19:22

цены на нефть

жозеп боррель

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нефть

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение ОПЕК+ снизить добычу связано с решением Запада ввести потолок цен на российскую нефть."Решение ОПЕК снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть", — сказал дипломат перед началом неформального европейского саммита в Праге.По его словам, сегодня энергетика стала "главным геостратегическим вопросом, связанным с войной и балансом сил в мире".Члены картеля договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснила свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.

https://ria.ru/20221007/ssha-1822125783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цены на нефть, жозеп боррель, сша, опек, в мире, нефть