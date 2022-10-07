12:07 07.10.2022 (обновлено: 19:22 07.10.2022)
Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти
Боррель заявил, что ОПЕК+ снизила добычу из-за решения Запада по потолку цен на нефть
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение ОПЕК+ снизить добычу связано с решением Запада ввести потолок цен на российскую нефть.
"Решение ОПЕК снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть", — сказал дипломат перед началом неформального европейского саммита в Праге.
По его словам, сегодня энергетика стала "главным геостратегическим вопросом, связанным с войной и балансом сил в мире".
Члены картеля договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснила свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.