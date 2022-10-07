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Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти - РИА Новости, 07.10.2022
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Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти
Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти - РИА Новости, 07.10.2022
Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение ОПЕК+ снизить добычу связано с решением Запада ввести потолок цен на российскую нефть. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:07
2022-10-07T19:22
цены на нефть
жозеп боррель
сша
опек
в мире
нефть
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение ОПЕК+ снизить добычу связано с решением Запада ввести потолок цен на российскую нефть."Решение ОПЕК снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть", — сказал дипломат перед началом неформального европейского саммита в Праге.По его словам, сегодня энергетика стала "главным геостратегическим вопросом, связанным с войной и балансом сил в мире".Члены картеля договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснила свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
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цены на нефть, жозеп боррель, сша, опек, в мире, нефть
Цены на нефть, Жозеп Боррель, США, ОПЕК, В мире, Нефть
12:07 07.10.2022 (обновлено: 19:22 07.10.2022)
 
Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти

Боррель заявил, что ОПЕК+ снизила добычу из-за решения Запада по потолку цен на нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что решение ОПЕК+ снизить добычу связано с решением Запада ввести потолок цен на российскую нефть.
"Решение ОПЕК снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть", — сказал дипломат перед началом неформального европейского саммита в Праге.
По его словам, сегодня энергетика стала "главным геостратегическим вопросом, связанным с войной и балансом сил в мире".
Члены картеля договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. ОПЕК+ объяснила свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 07:15
Американцам предрекли новые проблемы после решения ОПЕК+
 
Цены на нефтьЖозеп БоррельСШАОПЕКВ миреНефть
 
 
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