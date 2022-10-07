https://ria.ru/20221007/narusheniya-1822150852.html

В Татарстане увеличится количество приборов фиксации нарушений ПДД

В Татарстане увеличится количество приборов фиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 07.10.2022

В Татарстане увеличится количество приборов фиксации нарушений ПДД

Количество приборов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Татарстане до конца года увеличится на 88 и приблизится к 990, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:24

2022-10-07T10:24

2022-10-07T10:24

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

общество

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_416:551:3076:2047_1920x0_80_0_0_8151a7f99ae471e85f570eadadc2df02.jpg

КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Количество приборов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Татарстане до конца года увеличится на 88 и приблизится к 990, сообщает ГИБДД республики."На сегодняшний день в республике используется 897 приборов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. К концу года их количество увеличится на 88 приборов", - говорится в сообщении.ГИБДД отмечает, что Татарстан был одним из первых субъектов России, где на дорогах начали внедряться камеры в 2008 году. Тогда их количество составляло всего 66 комплексов.Увеличение предусмотрено в рамках реализации федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" и подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2025 годы".В Татарстане придается особое значение профилактике дорожно-транспортных происшествий.Цель подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2025 годы" (является частью республиканской госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2025 годы") - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Общий объем финансирования подпрограммы составляет порядка 22,8 миллиарда рублей, в том числе в текущем году на ее реализацию предусмотрено около 2,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221005/stroitelstvo-1821912968.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), общество, гибдд мвд рф