Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане увеличится количество приборов фиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20221007/narusheniya-1822150852.html
В Татарстане увеличится количество приборов фиксации нарушений ПДД
В Татарстане увеличится количество приборов фиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 07.10.2022
В Татарстане увеличится количество приборов фиксации нарушений ПДД
Количество приборов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Татарстане до конца года увеличится на 88 и приблизится к 990, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:24
2022-10-07T10:24
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
общество
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_416:551:3076:2047_1920x0_80_0_0_8151a7f99ae471e85f570eadadc2df02.jpg
КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Количество приборов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Татарстане до конца года увеличится на 88 и приблизится к 990, сообщает ГИБДД республики."На сегодняшний день в республике используется 897 приборов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. К концу года их количество увеличится на 88 приборов", - говорится в сообщении.ГИБДД отмечает, что Татарстан был одним из первых субъектов России, где на дорогах начали внедряться камеры в 2008 году. Тогда их количество составляло всего 66 комплексов.Увеличение предусмотрено в рамках реализации федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" и подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2025 годы".В Татарстане придается особое значение профилактике дорожно-транспортных происшествий.Цель подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2025 годы" (является частью республиканской госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2025 годы") - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Общий объем финансирования подпрограммы составляет порядка 22,8 миллиарда рублей, в том числе в текущем году на ее реализацию предусмотрено около 2,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221005/stroitelstvo-1821912968.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_637:508:2689:2047_1920x0_80_0_0_8d5e991de2f65f7a559dc7489d286464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), общество, гибдд мвд рф
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Общество, ГИБДД МВД РФ
10:24 07.10.2022
 

В Татарстане увеличится количество приборов фиксации нарушений ПДД

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Казань. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Количество приборов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Татарстане до конца года увеличится на 88 и приблизится к 990, сообщает ГИБДД республики.
"На сегодняшний день в республике используется 897 приборов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. К концу года их количество увеличится на 88 приборов", - говорится в сообщении.
ГИБДД отмечает, что Татарстан был одним из первых субъектов России, где на дорогах начали внедряться камеры в 2008 году. Тогда их количество составляло всего 66 комплексов.
Увеличение предусмотрено в рамках реализации федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" и подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2025 годы".
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин
5 октября, 21:29Республика Татарстан
Файзуллин: строительство в условиях санкций приобретает особое значение
В Татарстане придается особое значение профилактике дорожно-транспортных происшествий.
Цель подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2025 годы" (является частью республиканской госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2025 годы") - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Общий объем финансирования подпрограммы составляет порядка 22,8 миллиарда рублей, в том числе в текущем году на ее реализацию предусмотрено около 2,1 миллиарда рублей.
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)ОбществоГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала