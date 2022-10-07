https://ria.ru/20221007/nagrady-1822356027.html

Аграрии Адыгеи удостоены наград на сельхозвыставке "Золотая осень"

Аграрии Адыгеи удостоены наград на сельхозвыставке "Золотая осень" - РИА Новости, 07.10.2022

Аграрии Адыгеи удостоены наград на сельхозвыставке "Золотая осень"

Проекты сельхозтоваропроизводителей и управленцев из Адыгеи получили ряд наград на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщает РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:43

2022-10-07T19:43

2022-10-07T19:43

республика адыгея

россия

золотая осень (выставка)

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МАЙКОП, 7 окт – РИА Новости. Проекты сельхозтоваропроизводителей и управленцев из Адыгеи получили ряд наград на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщает пресс-служба республиканского правительства."Золотой медалью в номинации "Лучшая практика обеспечения комплексного развития сельской территории" отмечен проект комплексного развития Красногвардейского района", реализованный в 2021 году. Также золотой медалью в номинации "Лучший проект по созданию и обустройству детских площадок" отмечен проект "Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в ауле Шенджий Тахтамукайского района"", - говорится в сообщении.Третью золотую медаль в копилку республики принес проект "Развитие семейной фермы" главы фермерского хозяйства Ю.К. Хоретлева. Серебряной медалью отмечен проект "Развитие производства ежевики" главы КФХ Р.В. Евтых, отмечает пресс-служба. Бронзовую медалью в номинации "Эффективная реализация проектов комплексного развития сельских территорий" отмечен проект развития сел и аулов Красногвардейского района республики.Благодарностями министерства сельского хозяйства РФ отмечен проект благоустройства аллеи памятника воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны в поселке Майском, а также проект устройства скейт-площадки в ауле Кошехабль. Почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" удостоен агроном ООО "Луч" из Гиагинского района Андрей Толстунов, говорится в релизе.

https://ria.ru/20221006/adygeya-1821975173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика адыгея, россия, золотая осень (выставка)