Аграрии Адыгеи удостоены наград на сельхозвыставке "Золотая осень"
МАЙКОП, 7 окт – РИА Новости. Проекты сельхозтоваропроизводителей и управленцев из Адыгеи получили ряд наград на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Золотой медалью в номинации "Лучшая практика обеспечения комплексного развития сельской территории" отмечен проект комплексного развития Красногвардейского района", реализованный в 2021 году. Также золотой медалью в номинации "Лучший проект по созданию и обустройству детских площадок" отмечен проект "Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в ауле Шенджий Тахтамукайского района"", - говорится в сообщении.
Третью золотую медаль в копилку республики принес проект "Развитие семейной фермы" главы фермерского хозяйства Ю.К. Хоретлева. Серебряной медалью отмечен проект "Развитие производства ежевики" главы КФХ Р.В. Евтых, отмечает пресс-служба. Бронзовую медалью в номинации "Эффективная реализация проектов комплексного развития сельских территорий" отмечен проект развития сел и аулов Красногвардейского района республики.
Благодарностями министерства сельского хозяйства РФ отмечен проект благоустройства аллеи памятника воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны в поселке Майском, а также проект устройства скейт-площадки в ауле Кошехабль. Почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" удостоен агроном ООО "Луч" из Гиагинского района Андрей Толстунов, говорится в релизе.